Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest

İstanbul'da çok sayıda araç, otomobil ev ve iş yerini yakarak ateşe veren kundakçı Osman M, üzerinde tinerle yakalanmasına rağmen serbest bırakıldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 11:30
Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest

Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest


İstanbul Kağıthane'de son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe gibi birçok yeri kundaklayan "Neron Ümit" lakaplı 28 suç kayıtlı Osman M., son olarak geçen pazartesi günü bir mobilya dükkanının kundakladı. Üzerinde tinerle yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. 28 suç kaydı bulunan şahsın serbest bırakılması, ilçede yakmadık yer bırakmadığını söyleyen vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve iş yerini kundaklayan "Neron Ümit" lakaplı Osman M. (30) yine serbest bırakıldı. Şahsın serbest kalmasına mahalleli tepki gösterdi.

Kağıthane'nin çeşitli semtlerinde "Neron Ümit" lakaplı Osman M, iddiaya göre son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundakladı. Son olarak şahıs, geçen pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bir mobilya dükkanındaki yangınla yeniden gündeme geldi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanı ateşe veren şahsın Osman M. olduğunu tespit etti.


ÜZERİNDE TİNERLE YAKALANDI

Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan kundakçı Osman M. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette 3 adet "mala zarar verme", 4 adet "hırsızlık", 2 adet "yangın", 2 adet "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", 8 adet "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 5 adet "yaralama" ve 3 adet "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.


28 SUÇ KAYITLI KUNDAKÇI YİNE SERBEST KALDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Osman M. çıkartıldığı mahkemece yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 01.04.2021 14:31
Anahtar Kelimeler:
KundakçıAteşe VerdiOsman MKağıthaneSon Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler
Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler
Sezen Ünlü Cinayeti | Şantajla tehditle kaçırılmış
Sezen Ünlü Cinayeti | Şantajla tehditle kaçırılmış
Ceren Damar cinayeti | Katil avukatı, kurbanın annesini şikayet etti
Ceren Damar cinayeti | Katil avukatı, kurbanın annesini şikayet etti
Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı
Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı
Yufkacı Muammer'e kaçan eltiler skandalı | Yeni gelişme
Yufkacı Muammer'e kaçan eltiler skandalı | Yeni gelişme
PKK'nın işkence görüntüleri izleyenleri isyan ettirdi
PKK'nın işkence görüntüleri izleyenleri isyan ettirdi
Polis memurunu intihara sürükleyen amir izine gönderildi
Polis memurunu intihara sürükleyen amir izine gönderildi
Rümeysa Sena Kara'nın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
Rümeysa Sena Kara'nın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?
Kız arkadaşını tokatlayan Engin Ceylan tutuklandı
Kız arkadaşını tokatlayan Engin Ceylan tutuklandı
Sevgilisini tokatlayan Engin C.'ye tepki yağıyor
Sevgilisini tokatlayan Engin C.'ye tepki yağıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim