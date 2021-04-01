Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest



İstanbul Kağıthane'de son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe gibi birçok yeri kundaklayan "Neron Ümit" lakaplı 28 suç kayıtlı Osman M., son olarak geçen pazartesi günü bir mobilya dükkanının kundakladı. Üzerinde tinerle yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. 28 suç kaydı bulunan şahsın serbest bırakılması, ilçede yakmadık yer bırakmadığını söyleyen vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve iş yerini kundaklayan "Neron Ümit" lakaplı Osman M. (30) yine serbest bırakıldı. Şahsın serbest kalmasına mahalleli tepki gösterdi.



ÜZERİNDE TİNERLE YAKALANDI

Kağıthane'nin çeşitli semtlerinde "Neron Ümit" lakaplı Osman M, iddiaya göre son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundakladı. Son olarak şahıs, geçen pazartesi günü saat 01.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bir mobilya dükkanındaki yangınla yeniden gündeme geldi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanı ateşe veren şahsın Osman M. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan kundakçı Osman M. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette 3 adet "mala zarar verme", 4 adet "hırsızlık", 2 adet "yangın", 2 adet "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", 8 adet "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 5 adet "yaralama" ve 3 adet "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.



28 SUÇ KAYITLI KUNDAKÇI YİNE SERBEST KALDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Osman M. çıkartıldığı mahkemece yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.