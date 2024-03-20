Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çöplü taciz | Oruç tutarken spor yapılmazmış

Cehalet, inançlı insanları bile çileden çıkaracak düzeye geldi. Oruç tutarken spor yapılmayacağını öne süren kadınlar spor salonu önüne evlerindeki çöpleri boca etti

20 Mart 2024 Çarşamba 06:31
Çöplü taciz | Oruç tutarken spor yapılmazmış






Fitnes Salonuna çöplü taciz | Oruç tutarken spor yapılmazmış


Mübarek Ramazan Ayı'nın idrak edildiği günlerde, aklına esen kendine göre din uydurmaya kalkıyor. Duyanları hayrete düşükren olay Adana'da yaşandı. Bir grup ev kadını 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp dökerek burada spor yapanlara sataştı.

Seyhan ilçesinde yaşanan garip olayda, bir grup kadın iddiaya göre spor yapanları protesto etmek için fitness salonunun önüne çöp döktü. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan habere göre; bir grup kadın 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek işyerinin önüne çöp döktü.

"EDEBİNİZLE YAPACAKSINIZ"

Paylaşılan görüntülerde ise kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor. 

İşyerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Git İran'da yaşa. Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.

Son Güncelleme: 20.03.2024 07:35
Anahtar Kelimeler:
RamazanOruççöplü Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metro durağında silahlı saldırıda can verdi
Metro durağında silahlı saldırıda can verdi
Gülhan Esen cinayeti | Katili takıntılı arkadaşı çıktı
Gülhan Esen cinayeti | Katili takıntılı arkadaşı çıktı
Eylem Tok'un oğlu öldürdü, kaçtı, New York'ta böyle görüntülendi
Eylem Tok'un oğlu öldürdü, kaçtı, New York'ta böyle görüntülendi
21 ilde Sibergöz - 26 operasyonu | 75 gözaltı var
21 ilde Sibergöz - 26 operasyonu | 75 gözaltı var
Kaçak taşıyan araç polis kovalamasıyla yakalandı
Kaçak taşıyan araç polis kovalamasıyla yakalandı
Provakatörler iş başında | Zafer Partisi seçim çadırı kundaklandı
Provakatörler iş başında | Zafer Partisi seçim çadırı kundaklandı
Avukat Öznur Taş'ın ölümü | Duruşma dönüşü kazada can verdi
Avukat Öznur Taş'ın ölümü | Duruşma dönüşü kazada can verdi
Bakırköy'de feci kaza, 4 kişi can verdi
Bakırköy'de feci kaza, 4 kişi can verdi
Üçlü aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü
Üçlü aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü
Kazazedenin kayıp telefonu Eylem Tok'un aracında bulundu
Kazazedenin kayıp telefonu Eylem Tok'un aracında bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim