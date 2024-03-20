Fitnes Salonuna çöplü taciz | Oruç tutarken spor yapılmazmış



Mübarek Ramazan Ayı'nın idrak edildiği günlerde, aklına esen kendine göre din uydurmaya kalkıyor. Duyanları hayrete düşükren olay Adana'da yaşandı. Bir grup ev kadını 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp dökerek burada spor yapanlara sataştı.

Yobazlık sınır tanımıyor!



Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü. pic.twitter.com/YHDGqPJhnZ — Ozan Balık (@ozan_blk07) March 19, 2024

Seyhan ilçesinde yaşanan garip olayda, bir grup kadın iddiaya göre spor yapanları protesto etmek için fitness salonunun önüne çöp döktü. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan habere göre; bir grup kadın 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek işyerinin önüne çöp döktü.

"EDEBİNİZLE YAPACAKSINIZ"

Paylaşılan görüntülerde ise kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor.

İşyerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Git İran'da yaşa. Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.