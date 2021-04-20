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Çorap satan genç kızın lüks cipi varmış

Esenyurt'ta polis ve zabıtalar tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyon sırasında bir AVM önünde çorap satan genç kızın lüks jipinin olduğu iddia edildi.

20 Nisan 2021 Salı 21:30
Çorap satan genç kızın lüks cipi varmış

Çorap satan genç kızın lüks cipi varmış



Ramazan ayı dolasıyısıyla İstanbul'da çok sayıda ilçe merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenleniyor.  Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, seyyar satıcılık yapan bir kadın üzerinden cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi.


Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Esenyurt polisi , ilçe genelinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bir alışveriş merkezi önünde dilenen ve çorap satan seyyar satıcı kadın yakalandı. Yakalanan kadınlara 235'er lira para cezası kesildi.,

Ceza kesilme işlemi sırasında ise seyyar satıcı ile dilenci kadınlar arasında tartışma çıktı. Çorap satan kadının polise zorluk çıkarmasına tepki gösteren dilenci, "Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte sizin yüzünüzden biz mağdur duruma düşüyoruz. İhtiyacı olana mani oluyorsunuz. Dilendiğini neden söylemiyorsun? Benim 5 tane çocuğum var. Ben mendil satıyorum bana para veriyorlar, sana da veriyorlar" dedi. Dilencinin tepki göstermesi üzerine, seyyar satıcı kadın polis aracının önünden uzaklaştı.

Ceza işleminin ardından dilenci ve seyyar satıcıların üst araması yapıldı. Çorap satan kadının üzerinden bir cipin anahtarı çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kadının seyyar satıcılığa başlamadan önce aracını uzak bir noktaya park ettiği öğrenildi.

Kadının çorap satarken, "Ben öğretmenim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu çorapları satıyorum" dediği belirtildi.

Ayrıca kadın hakkında daha önce de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Dilenci
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