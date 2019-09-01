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Çorlu'da cinayet | En yakın arkadaşımla beni aldattı

Çorlu'da yol ortasında iki kişiyi vurarak kaçan zanlı polis tarafından yakalandı. Saldırıda Salih Durmuş ile birlikte öldürülen Melike Baştürk'ün eşi 'Namusumu temizledim' dedi...

Çorlu'da cinayet | En yakın arkadaşımla beni aldattı

Çorlu'da yol ortasında iki kişiyi vurarak kaçan zanlı polis tarafından yakalandı. Saldırıda Salih Durmuş ile birlikte öldürülen Melike Baştürk'ün eşi 'Namusumu temizledim' dedi...

01 Eylül 2019 Pazar 14:56
Çorlu'da cinayet | En yakın arkadaşımla beni aldattı

Çorlu'da cinayet | En yakın arkadaşımla beni aldattı


Yol ortasında ellerinde alışveriş torbaları ile kaldıkları eve dönerken öldürülen Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ün katil zanlısı yakalandı. En yakın arkadaşı ile boşanma aşamasındaki eşini yol ortasında arkadalarından tabancayla ateş ederek öldüren katil zanlısı N.B. 'En yakın arkadaşımla beni aldattı. Namusumu temizledim' dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, öldürülen Salih Durmuş'un asker arkadaşıydı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün sokak ortasında yaşanan çifte infazın zanlısı N.B. adliyeye sevk edildi. Boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Baştürk ile asker arkadaşı Salih Durmuş'u öldüren N.B., "Neden yaptın" sorusuna, "En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim" yanıtını verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Baştürk ile eşinin birlikte yaşadığı, aynı zamanda zanlının asker arkadaşı olan Salih Durmuş’u sokak ortasında vurarak öldüren katil zanlısı N.B. gözaltına alındığı Yalova’dan Çorlu’ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Çelik yelek giydirilen N.B., polisteki ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle götürüldüğü adliye girişinde, basın mensuplarının "Neden yaptın" sorusuna, "En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim" yanıtını verdi.

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