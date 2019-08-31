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Çorlu'da sokak ortasında kanlı infaz, 2 ölü var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken saldırıya uğrayan Melike Baştürk (42) ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş (42) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede öldü.

Çorlu'da sokak ortasında kanlı infaz, 2 ölü var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken saldırıya uğrayan Melike Baştürk (42) ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş (42) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede öldü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:32
Çorlu'da sokak ortasında kanlı infaz, 2 ölü var

Çorlu'da sokak ortasında kanlı infaz, 2 ölü var


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Melike Baştürk ile birlikte yaşadığı Salih Durmuş, dün sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Salih Durmuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durmuş'un ardından bugün de Melike Baştürk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Korkunç olay dün öğlen (Cuma günü) saatlerinde, Çorlu'daki Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş ile birlikte yaşadığı Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş ve Melike Baştürk tedaviye alındı. Yaralılardan Salih Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

BAŞTÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Melike Baştürk de doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayın meydana geldiği sokaktaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı.

KATİL KURBANLARINI TAKİP ETMİŞ

Polis ekipleri, inceledikleri görüntülerde, saldırganının yüzünü saklamak için şapka taktığını ve Durmuş ve Baştürk'ü uzun süre takip ettiğini belirledi. Polis zanlının kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'un cansız bedenlerinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmek üzere İstanbul  Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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