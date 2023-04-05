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Çorum'da AKP İl Başkanı'na yardım kartı saldırısı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart gece saatlerinde il başkanlığı binasından çıkıp evine gittiği sırada 3 köy muhtarı tarafından yolu kesilerek darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:00
Çorum'da AKP İl Başkanı'na yardım kartı saldırısı

Çorum'da AKP İl Başkanı'na yardım kartı saldırısı


AKP Genel Merkezi'nin Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyaç sahipleri için gönderdiği 500 liralık yardım kartları, Çorum İl Başkanı'na saldırı nedene oldu. Saldırıyı gerçekleştiren 3 muhtarın darp ettiği Çorum İl Başkanı Murat Günay'ın darp edildiği bildiriliyor.


AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, yolunu kesip darp ettikleri iddiasıyla 3 muhtar hakkında Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"YARDIM KARTLARINI ZORLA ALMAK İSTEDİLER"

Günay, ifade tutanağında şunları kaydetti:

"Araçtan inen şüpheli hemen bana hakaret ve iftira etmeye başlayarak, aniden sol gözüme yumruk ile vurdu. Bu sırada H.T. isimli şahıs ışıklı bir kamera ile yaşanan olayı kayıt altına almaya başladı. 
Ben de kameraların olduğu aydınlık bir yere doğru koştum ve kişilerin güvenlik kameraları tarafından kayıt almasını sağlamak için kişileri oraya çektim. Bu sırada ismini ve kimliğini sonradan öğrendiğim Elmalı Köyünün Muhtarı şüpheli S. E. ve Eskice Köyü Muhtarı Ü.B. bana defalarca vurdu (...) Şüpheli Z.O. yanıma gelerek bana hitaben 'sana bizim kim olduğumuzu göstereceğiz, o kartları da senden nasıl alacağız göreceksin' diyerek bana vurmaya başladı. Sonra da omzuma vurarak ve kolumdan çekiştirerek 'o kartları bize verseydin, diklenmeseydin bunlar başına gelmeyecekti, şimdi git paşa paşa partiden o kartları al getir yoksa biz almasını biliriz' diyerek ve şahsıma yönelik şiddet kullanarak bu yardım kartlarını zorla almak istediler. "

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