Çorum'da kayıp kız çocuğunu Afganlı'lar kaçırmış
Çorum polisi, 43 gün önce kaybolan C.E. adlı 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkonulduğu evde düzenlenen bir operasyonla kurtardı.
Çorum´da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi.
Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 2'si Afgan uyruklu 4 kişi tutuklandı. Afgan uyruklu 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.