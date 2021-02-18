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Çorum'da kayıp kız çocuğunu Afganlı'lar kaçırmış

43 gün önce ortadan kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğunu Afgan uyruklu kişilerin kaçırarak evlerine götürdüğü ortaya çıktı.

18 Şubat 2021 Perşembe 21:18
Çorum'da kayıp kız çocuğunu Afganlı'lar kaçırmış

Çorum'da kayıp kız çocuğunu Afganlı'lar kaçırmış


Çorum polisi, 43 gün önce kaybolan C.E. adlı 13 yaşındaki kız çocuğunu alıkonulduğu evde düzenlenen bir operasyonla kurtardı.

Çorum´da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi.

Edinilen bilgilere göre, kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara´da bir adreste olduğu tespit edildi.

Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 2'si Afgan uyruklu 4 kişi tutuklandı. Afgan uyruklu 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÇorumKaçırılan Kız
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