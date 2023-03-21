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Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi

Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin'e yönelik silahlı suikast girişimi son anda önlendi. Polis zanlıyı namluya mermisi sürülmüş silahla birlikte yakalandı.

21 Mart 2023 Salı 22:44
Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi

Çukurova Belediye Başkanı'da silahlı suikast girişimi


CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin’e suikast girişimi son anda önlendi. Suikast girişiminin ardından Çetin'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileten CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.C.A. adlı şahıs, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişiminde bulundu. Y.C.A., belediye önünde silahına mermi verilmis vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

POLİSLER HABER VERMİŞ 

İmar rantı ve yolsuzluklara karşı çıkışıyla bilinen Soner Çetin'in polis tarafından durumdan haberdar edildiği öğrenildi.

Suikast girişiminin gerekçesinin açığa çıkması için emniyet soruşturmasının sonucu bekleniyor.

"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI

Olayın ardından CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarının Türkiyesi'ni inşa etmede rol alan tüm yoldaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Hiç bir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise, "Halkın belediyelerini korkutamaz, yıldıramaz, bir adım geri attıramazsınız" diyerek şunları kaydetti:

"Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e yönelik alçak suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Vahim olayın aydınlatılmasını ve hukuk önünde sorumluların hesap vermesini istiyoruz"

Anahtar Kelimeler:
SuikastÇukurova
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