Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cuma namazında koranalı krizi | Camiden güçlükle çıkarıldı

Koronavirüs temaslısı bir vatandaşın karantinayı bırakarak cuma namazına geldiği ortaya çıktı. Cami imamı polis çağırarak vatandaşı evine gönderdi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:38
Cuma namazında koranalı krizi | Camiden güçlükle çıkarıldı

Cuma namazında koranalı krizi | Camiden güçlükle çıkarıldı


Koronavirüsle mücadelede duyarsız vatandaşlar, binlerce kişinin hayatını riske atıyor. İstanbul Sultangazi'de koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi Cuma namazı için camiye gitti. Cami cemaatinin çağırdığı polis temaslı kişiyi dışarı çıkartarak evine gönderdi.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, temaslı olduğu için evde karantinada kalması gerekirken dün Cuma namazı için Yavuz Sultan Selim Camii'ne gitti.
Camiye gelen kişiyi cemaatten tanıyanlar karantinada olması gerektiğini söyleyerek eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu. Camideki kişiyi cemaat eve gitmesi için ikna edemeyince durum polise bildirildi.

İhbar üzerine camiye gelen polis, camide kalmakta ısrarcı olan kişiyi dışarı çıkardı.


Eve gönderilen kişi ile ilgili yasal işlem uygulanmadığı öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
 

Koronavirüs 16 Nisan'da yeniden zirve yaptı
Koronavirüs 16 Nisan'da yeniden zirve yaptı
Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var
Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor
Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs'te korkutan rakamlar | 60 bini geçti | Can kaybı 279 
Koronavirüs'te korkutan rakamlar | 60 bini geçti | Can kaybı 279 
Koronavirüs artışında görülmemiş rakam | 60 bine yaklaştı
Koronavirüs artışında görülmemiş rakam | 60 bine yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Cuma NamazıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
92 yaşındaki doktora görülmemiş tuzak
92 yaşındaki doktora görülmemiş tuzak
Tacizciye vatandaştan meydan dayağı | Evire çevire darp ettiler
Tacizciye vatandaştan meydan dayağı | Evire çevire darp ettiler
Tekirdağ'da küçük kıza iğrenç şantaj
Tekirdağ'da küçük kıza iğrenç şantaj
Platonik aşk silahlı saldırıya döndü
Platonik aşk silahlı saldırıya döndü
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı
Federasyon başkanı, engelli gence saldırdı
Federasyon başkanı, engelli gence saldırdı
Belediyeler eliyle Almanya'ya binlerce kaçak gönderildi
Belediyeler eliyle Almanya'ya binlerce kaçak gönderildi
Gara Şehidi Hüseyin sarı'nın tabancası Diyarbakır'da bulundu
Gara Şehidi Hüseyin sarı'nın tabancası Diyarbakır'da bulundu
Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti
Metrobüs sapığını yolcular yakaladı, polise teslim etti
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı
Evden kaçan küçük yaşta kızlar uyuşturucu partisinde yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim