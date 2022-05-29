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Cumhurbaşkanı Danışmanıyım diyerek dolandırmışlar

Adana polisinin düzenlediği 'Müsailaj' operasyonunda önemli detaylara ulaşıldı. 3 milyon liralık vurgun yapan iki kişinin kendilerini'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek kurbanlarını tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı

29 Mayıs 2022 Pazar 17:24
Cumhurbaşkanı Danışmanıyım diyerek dolandırmışlar

Cumhurbaşkanı Danışmanıyım diyerek dolandırmışlar

Geçtiğimiz hafta Adana'da düzenlenen 'Müsilaj' operasyonun detayları ortaya çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Aslı A.'nın kendisini 'Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım' diyerek tanıtarak çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Müsilaj" operasyonunda Adana'da gözaltına alınan Aslı A.'nın (42) kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Aslı A. ve kendisiyle birlikte gözaltına alınan Fatih A.’nın (48), bu yolla 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

16 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı eve baskın düzenledi. Baskınlarda eski ilaç mümessili Aslı A., Fatih A., Mehmet K. ve Soner T. gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'FETÖ SORUŞTURMALARINDAN SORUMLUYUM'

Operasyonun ardından şahısların dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

Aslı A.’nın, kendisini "Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım" diye tanıttığı ve "FETÖ" soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum" dediği öne sürüldü.

Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı, tahliye edilenlere bunu kendisinin yaptırdığını söylediği, tutuklu kalanların yakınlarıyla ise irtibatını kestiği iddia edildi.

DOKTOR VE AVUKATLARI DOLANDIRMIŞLAR

Şüpheli Fatih A.’nın ise Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek güven kazandığı belirtildi.

Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı A.'nın bu kişilere, “Ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim” dediği iddia edildi.

Şüphelilerin, bu yöntemle 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirerek ortadan kayboldular.

'CUMHURBAŞKANI DANIŞMANIYIM'

Ayrıca Fatih A.’nın, deşifre oldukları mağdurları “Aslı beni de dolandırdı. Paramı alabilmek için yanındayım. Sizin paranızı da kurtarabilirim” diyerek oyaladığı iddia edildi. Aslı A.’nın, 'dolandırıcılık' ve  'FETÖ üyeliği' suçundan kaydı olduğu, ilk ifadesinde ise Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu söylediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AdanaMüsilaj
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