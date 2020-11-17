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Cumhurbaşkanlığı gazetesi kurmuş | Böylesi ilk kez görüldü

Önemli devlet kurumlarının adını kullanarak çıkar ve itibar elde etmek isteyen kişiler hem polisi hem de yetkilileri hayrete düşürdü.

17 Kasım 2020 Salı 11:35
Cumhurbaşkanlığı gazetesi kurmuş | Böylesi ilk kez görüldü

Cumhurbaşkanlığı gazetesi kurmuş | Böylesi ilk kez görüldü


Türkiye'nin en yüksek devlet kurumu Cumhurbaşkanlığı adına gazete kuran, il il atama yapan şahsın hevesi kursağında kaldı. Kurduğu gazetenin amblemi olarak Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu kullanmaktan çekinmeyen şahsın çıkar elde etme peşinde olduğu iddia edildi.

Adana'da sosyal medya hesabından 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurdukları yalanını yayarak itibar kazanmaya çalışan zanlı, şafak vakti tarihi eser kaçakçılığı da yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İsmail D. isimli şahıs yaklaşık iki ay önce özel izinle ‘T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi’ ismiyle bir gazete kurduklarını ve “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil (alındı) belgesi iznini T.C. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan almıştır” diyerek paylaşımda bulundu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığının isminin kullanılmasının yanı sıra sosyal medyada ‘Türkiye Cumhuriyeti Gazetesi ismiyle’ bir de sayfa oluşturuldu. Sayfada gazetenin logosunda Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılırken, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 11 kişi de Yüksek İstişare Kurulu adıyla yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Bu paylaşımların ardından Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından, “Cumhurbaşkanlığı Gazetesinin kurulduğuna’ ve bazı şahısların bu gazetenin ‘istişare kuruluna atandığına’ ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür” yazılı açıklamasında bulunuldu. Daha sonra ise sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı da öne sürüldü

Suç duyurusu üzerine İsmail D. isimli şahıs savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte şahsın polis, jandarma ve cumhurbaşkanlığı isimlerini kullanarak gazete çıkarmaya çalıştığı sosyal medyadan da aynı isimleri kullanarak kendisini gazeteci gibi göstermeye çalıştığını belirledi. Ayrıca şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı da öne sürüldü. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İsmail D. evinde gözaltına alındı.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada Türkiye Polis Gazetesi, Türkiye Jandarma Gazetesi tanıtım kartları ve Türkiye Polis Gazetesi tanıtım araç kartı ile birlikte Uluslararası Jandarma Gazetesi, Türkiye Polis ve Türkiye Jandarma Gazetesi adına personel tanıtım kimlik kartları ortaya çıktı. Ayrıca evinden polis yeleklerine benzer Türkiye Polis Gazetesi yelekleri bulundu. Zanlının Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Meclisi Derneği kurup genel başkanı olduğu da belirlendi.

Polis, iş yerinde yapılan arama sonrası zanlıyla irtibatlı olduğunu değerlendirdiği ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şüpheliyi daha yakaladı. Bir zanlının ise yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Polisin bu şahıslara yönelik daha önceki yaptığı çalışmalarda 125 adet Roma dönemine ait sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi. Bugün yapılan aramalarda ise 8 adet üzerinde farklı kurumlara ait kaşe, 1 adet telsiz, 6 adet farklı araç görev kartı, 4 adet farklı isimlere ait personel basın kartı, 1 adet tepe lambası, 1 adet megafon siren, 44 adet farklı isimlere Türkiye Polis Gazetesi yetki belgesi, 17 adet çeşitli önemli şahıslarla çekilmiş fotoğraf, 2 flash bellek hafıza kartı, 2 adet cep telefonu, 19 adet basın yeleği ele geçirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Gazetesi
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