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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 

Türkiye  dahil 9 ülke polisinin ortaklaşa eş zamanlı yürütülen operasyonda sabaha kadar 67 kişi gözaltına alınırken 70 milyon lira paraya el konuldu.

30 Haziran 2020 Salı 08:39
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 



Tam 9 ülke polisinin eş zamanlı uyuşturucu operasyonun Türkiye ayağı hakkında ilk bilgiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sabah erken saatlerde kameralar karşısına geçen Süleyman Soylu Bataklık Operasyonu'nda cumhuriyet tarihinin en büyük harekatının düzenlendiğini açıkladı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu başlatıldı. 9 ülkeyle ortaklaşa başlatılan operasyon kapsamında uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerinin engellenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon devam ediyor
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" diyerek, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı başlatılan operasyonun detaylarını açıkladı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 1 yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Özellikle, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek. Özellikle suç gelirleriyle mücadelede büyük bir mücadele verilmektedir. Dönem dönem çok zorlandığımız açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de 11 ilde yapıldı. 94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Bu operasyonda ayrıca hem suç gelirlerine yönelik, silahlı suç örgütü tespit edildi. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."

2 AY ÖNCE İLK OPERASYON

Soylu "Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam da ettirildi. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Bataklık Operasyonu
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