Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay

Mağazaya giren bir kadın, kapının önünde bekleyen çocuğunun, çuvala konularak kaçırılmaya çalışan kişiyi son anda farketti. 

17 Ocak 2021 Pazar 18:32
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay

Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay



İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun çuvala konularak kaçırılma girişimi annesi tarafından son anda önlendi.

Sultangazi'de mağazaya giren Suriyeli ailenin kapıda bekleyen 5 yaşındaki çocuğunu bir kişinin kaçırmaya çalıştığı iddia edildi.

Şüphelinin ayakkabılarını çıkardığı küçük çocuğu çuvala koymaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir mağazaya giren Suriyeli aile çocuklarına kapıda beklemesini söyledi. Çocuklar kapıda beklerken yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi elindeki çuvalla çocukların yanına yaklaştı.

SON ANDA FARKETTİLER

Mağazanın önünde bekleyen 5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkaran şüpheli, daha sonra çocuğu çuvala koymaya çalıştı. Küçük çocuk büyük korku yaşarken, aile ve mağaza çalışanları durumu fark etti. Anne ve mağaza çalışanları hızla dışarı koşarken, paniğe kapılan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

ÇUVALA KOYMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Yaşananları anlatan mağaza çalışanı Mücahit Özyürek, Kapının önünde 2-3 tane çocuk vardı. Ailesiyle birlikte çalıştığım yere alışverişe gelmişlerdi. Kadın çocukları içeri sokmadı. Kadın içeride alışveriş yaparken dışarıda da o esnada bağrışma sesleri geldi. Biz hemen kapıya çıktık, baktık. Bir arkadaş çocuğu yatırmış yere ayakkabılarını çıkarmaya çalışıyor. Elinde bir tane çuval vardı. Çocuğu aynı zamanda çuvalın içine sokmaya çalışıyordu. Biz görünce direk dışarı fırladık. O sırada şahıs koşarak kaçtı. Daha da göremedik. Çocuğun ayakkabılarını çıkarmıştı, çuvala sokmaya çalışıyordu. Çuvala sokmaya çalışıyorsa büyük ihtimalle kaçırmaya çalışıyordu. Başka bir niyeti olduğunu sanmıyorum dedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, mağazanın önüne çocukları bırakan ailenin alışveriş yapmak için içeri girdiği, içinde karton olan bir çuvalla cadde üzerinde yürüyen bir kişinin çocukların yanına geldiği, çocuklardan birinin ayakkabılarını çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Alışveriş yapan çocukların annesinin durumu fark ettiği ve koşarak mağazadan çıkıp çocuklarının yanına geldiği, şüphelinin bunun üzerine koşarak kaçtığı kameraya yansıyor.

Son Güncelleme: 17.01.2021 19:54
Anahtar Kelimeler:
çocuk KaçırmaSultangaziçuvalla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı
Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
22 yıl ceza alan istismarcı, davacı aileyi ölümle tehdit ediyor
22 yıl ceza alan istismarcı, davacı aileyi ölümle tehdit ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim