Dairenin odasını çaldılar | Tadilat yaparken, komşunun odasına girmiş

3+1 evin bir odası çalındı | Yan daire tadilat yaparken komşunun evine dalmış





Belediyenin verdiği tadilat izniyle kolları sıvayan bir adam, iddiaya göre komşusu ile arasındaki duvarı yıkarak, bir odasını kendi evinin içine kattı. Kiracısı evinden çıkmasının ardından kendi evine taşınmak için gelen talihsiz adam, evinden bir odanın komşusu tarafından çalındığını iddia ederek soluğu önce polis karakolunda, ardından da mahkemede aldı.

EVİN İÇİNDEKİ TADİLATI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Kiracılarının çıktığı eve taşınmak için gelen ev sahibi gördükleri karşısında hayrete düştü. Yan komşunun, evinin duvarını kırarak 1 odasını kendi evine dahil ettiğini fark eden ev sahibi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını iddia etti.

İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan şahıs, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü. Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir şahıs yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı.

3-+1 DAİRE 2+1'E DÜŞTÜ

İstanbul'da, kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı. 3+1 evinin bir odasının kayıp olduğunu fark eden ev sahibi, "Benim burada kapım vardı? Kapım nerede" diyerek tepki gösterdi. Ev sahibi, "Siz kimsiniz de evimin duvarını kırıp, ortaya duvar örüyorsunuz" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen yan komşu ise, "Kendi evimizin içerisinde işlem yaptık" yorumunda bulundu.

Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

KOMŞU: BELEDİYE İZİN VERDİ

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.