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Damadın babasından, gelin evine altın baskını

Boşanma sonrası geline takılan altınlar yüzünden kız evi ile damat tarafı arasında çıkan tartışma silahlı baskına döndü. Kız evini basan damat tarafı anne ve babaya kurşun yağdırdı.

27 Aralık 2020 Pazar 16:39
Damadın babasından, gelin evine altın baskını

Damadın babasından, gelin evine altın baskını

Kız evi ile damat tarafı arasında düğünde takılan altınlar yüzünden çıkan tartışma silahlı baskına döndü.

Samsun'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına kurşun yağdırdı. Damadın babası olay yerinden kaçarken, yaralanan gelinin annesi ile babası hastaneye kaldırıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. adlı genç kadın ile O.T. resmi nikah kıymadan evlenip yaklaşık 1.5 ay evli kaldıktan sonra ayrıldılar.

Gelinin annesi H.T. (48), resmi nikahlı olmayan eşi A.B. (50) ile birlikte damadın babası Y.T.'nin evine giderek, burada iddiaya göre altınları isteme meselesi yüzünden aralarında kavga çıktı. Damadın babası Y.T. tabancasını ateşleyerek gelinin annesi H.T. ile babası A.B.'yi yaralayıp kaçtı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T.'nin bacağından, özel bir hastaneye kaldırılan A.B.'nin ise sol karın boşluğu, kasığı ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen A.B. hastanede ameliyata alındı.

Kız tarafından evine baskın düzenlendiğini söyleyen damadın annesi H.T. ise, kızın annesi ve babasının sürekli altın ve para istediklerini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Samsun
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