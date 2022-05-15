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Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü

İstanbul Tuzla'da 3 haftadır kayıp olan Uğur Kahraman'ın, kayınpederi tarafından düşürüldüğü tuzakta öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Kahraman'ın cesedi bir bidon içinde bulundu.

15 Mayıs 2022 Pazar 11:06
Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü

Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü

İstanbul Tuzla'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Uğur Kahraman'ın (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra cesedi bir varilin içine koyarak saklayan eski kayınpederi Hüseyin S. (46) tutuklandı. Ünlu sunucu Müge Anlı'nın programına çıkan Kahraman ailesi üyeleri, kardeşleri ile önemli iddialarda bulunmuştu. Uğur Kahraman'ın kız kardeşleri, kayıp kardeşlerinin bulunması için yoğun çaba harcarken şüphelerini de dile getirmişti..

2 yıl önce ayrıldığı eşinin bir süre önce Adıyaman'da intihar eden Uğur Kahraman'ın en son eski kayınpederinin kullandığı araçla bir alacak verecek meselesini çözmek için evinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. ATV'de yayınlanan kamera görüntülerinin ardından gözaltına alınan Hüseyin S. sorgusu sırasında cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Ancak ailenin diğer üyeleri ile kayınpeder Hüseyin S.'nin verdiği bilgi bir birini tutmadı.

AİLE PERİŞAN OLDU

Tuzla'da 27 Nisan 2022 tarihinde polise başvuran Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Erdoğan Kahraman oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

KAYIP ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ SORUŞTURMA AÇTI 

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu 26 Nisan 2022 tarihinde evinden çıkan Uğur Kahraman'ın kayınpederinin otomobiline bindiği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi ile otomobille uzaklaştığı görüldü.

Kayıp olan Uğur Kahraman'ın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşi Ezgi A.'nın (21) yeniden evlendiği eşinin Adıyaman'daki evinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Ezgi A.'nın iki çocuğunun Erdoğan Kahraman'ın evinde kaldığı belirlendi.

ESKİ KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Hüseyin S. başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

İfadesi alınan şüpheli Hüseyin S.'nin kızıyla ayrıldıktan sonra damadı ile torunlarını görebilmek için ilişkisini devam ettirdiği öğrenildi.

"ONUN HER TÜRLÜ EZİYETİNE KATLANDIM"

Damadının sık sık torunlarını göstermemekle tehdit ettiğini söyleyen Hüseyin S., "Beni torunlarımı göstermemekle tehdit edip, getir götür işlerini yaptırıyordu. Kızımdan geri kalan torunlarımı görmek için onun her türlü eziyetine katlandım" dediği belirtildi.

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

Olay günü eski damadının kendisini telefonla aradığını ve otomobille almasını istediğini anlatan Hüseyin S. "Onu otomobille aldım. Birlikte Tuzla, Aydınlı Mahallesi'nde bulunan evime gittim. Orada aynı konulardan dolayı yine aramızda tartışma çıktı" dedi.

"CESEDİ VARİLE KOYDUM"

Tartışmanın büyümesi üzerine eski damadının satması için verdiği tabancayı aldığını söyleyen Hüseyin S. "Onu bir el başına ateş ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi bir varilin içine koyarak kapağı kapattım. Oturduğum apartmanın bahçesinde bulunan müştemilata sakladım" dedi.

İÇİNDE CESET OLAN VARİLİ HURDACILARA TAŞITTIRMIŞ

Cinayetin ardından eşinin fark etmemesi için evi temizlediğini, olayda kullandığı silahı parçalara ayırarak çeşitli yerlere attığını söyleyen Hüseyin S.'nin 5 gün sonra içinde ceset bulunan varili yoldan geçen hurdacılara para vererek taşıttığı ve Pendik'te bulunan kendi anne ve babasının evine götürdüğünü anlattığı öğrenildi.

Burada varili hiç açmadan, binanın kullanılmayan asansör boşluğuna saklayan şüphelinin normal hayatına geri döndüğünü söylediği belirtildi.

POLİS CESEDİ BULDU

Polis şüphelinin ifadesi üzerine Pendik'te bulunan adrese gittiğinde, apartman boşluğundaki varili ve içindeki cesedi buldu. Ceset incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 

Son Güncelleme: 15.05.2022 11:19
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