Damat duşa girince gelin altınlarla kaçtı



Evlilik için Gaziantep'ten gelen gelin, altınları alarak kaçtı. Polis kaçak gelin ile yardım eden iki kişiyi yakalayarak adalete teslim etti. Amasya’da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1’i kadın 2 zanlı tutuklandı

Amasya’da yaşayan F.G. (59), Hatay’da ikamet eden M.A. (50) ile evlenebilmesine yardım etmesi için 4 bin lira karşılığında anlaştı.

M.A. vasıtasıyla Gaziantep’te yaşayan F.E’nin (28) dayısıyla tanışıp 8 bin lira veren F.G, Amasya’ya gelen kadınla imam nikahı kıydı.

ALTINLARI VE TELEFONUNU BULAMADI

Evine geldikten sonra duş almak için banyoya giren F.G, çıktığında F.E’yi evde bulamadı.

Evi kontrol ettiğinde ise düğün için satın aldığı 13 bin lira değerindeki altın ile bin lira ve cep telefonunu yerinde bulamayan F.G, durumu polise bildirdi.

