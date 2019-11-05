Dans öğretmeni Gülcan'ın sır dolu ölümü, intihar mı? cinayet mi



Henüz 23 yaşında, Yalova ve çevresinde dans eğitmeni olarak tanınan Gülcan Işık (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Savcılık, Işık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu henüz bilinmiyor. Acı haberi alan genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Yalova'daki Fatih Caddesi'nde bir spor merkezinde dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan (23) haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Gülcan Işık'ın yalnız yaşadığı evine geldi ancak kapıyı açan olmadı. Durum üzerine kapıya kırarak içeriye giren polis, Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Edinilen bilgilere göre Gülcan Işık'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Işık'ın ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.