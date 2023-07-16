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Darülaceze'de skandal | Bağışlar çalışanın hesabına yatırılmış

Tarihi Darülaceze kurumuna vatandaşların yaptığı nakdi bağışların, bir bölümünün çalışanın hesabına yatırıldığı ortaya çıktı. M.A. isimli çalışan kendini koranvirüs salgınıyla savundu

16 Temmuz 2023 Pazar 14:43
Darülaceze'de skandal | Bağışlar çalışanın hesabına yatırılmış

Darülaceze'de skandal | Bağışlar çalışanın hesabına yatırılmış

Darülaceze çalışanının, nakit yapılan bağışları özel harcamalarında kullandığı iddia edildi. 300 bin TL’lik usulsüzlükle suçlanan görevli, “Korona psikolojimi bozmuştu” savunması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Darülaceze Başkanlığı’nın bağış kabul bölümü çalışanı M.A’nın, kuruma gelen nakit bağışlarıyla ilgili usulsüzlük yaptığı iddia edildi. M.A’nın kuruma gelen nakit bağışları kurum hesabına yatırmadığı ve gelen bağışlara sahte makbuz keserek söz konusu bağış paralarını şahsi giderleri için kullandığı öne sürüldü.

Kuruma bağış yapan bir yurttaşın konudan şüphelenmesi üzerine yönetimin M.A’yı bağış kabul bölümündeki görevinden aldığı ve emlak şube müdürlüğüne görevlendirdiği iddia edildi. M.A.’nın şahsi hesabına geçirdiği paranın ise 300 bin TL olduğu ifade edildi.

ÇALIŞANDAN AKILALMAZ SAVUNMA

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan nabere göre kurum içinde başlatılan soruşturmanın ifade tutanaklarında önemli bilgilere ulaşıldı. Tutanakta M.A’ya, “2020-2023 yılları arasında nakdi bağışları kurum hesabına niçin yatırmadınız” diye soruldu. M.A. ise şu yanıtı verdi:

“Pandemi döneminde koronavirüsün paradan bulaştığını duydum. Bu yüzden bende paraya dokunma fobisi oluştu. O yüzden bağışları da diğer arkadaşlara aldırıyor ve kimse yanımda yoksa hemen çekmeceme koyuyordum. Toplanan paraların birikmesi bu yüzdendir.” 

M.A’ya makbuzları neden elektronik değil de elyazısı ile kestiği soruldu. M.A. da “Nedeni kurumda sıklıkla yaşanan elektrik kesintileridir. Tarih atılmamasını ise pandemide sağlıksız oluşumun etkisinden demek ki hiç fark edemedim” dedi. 

‘ÖZÜR DİLİYORUM’

“Göreviniz bittikten sonra kurum hesabına 12 Bin TL ve 92 bin TL civarı toplu para yatırdınız mı?” diye sorulunca M.A. da, “Yatırdım. Tarihleri tam hatırlayamıyorum. Bu unutkanlık hâlâ devam ediyor. Parayı zamanında yatırmamakla ne kadar büyük bir hata yaptım. Özür diliyorum” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Darülaceze
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