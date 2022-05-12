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Dayak atarak şifa dağıtan sahtekar yeniden ortaya çıktı

Asıl adı Ali Kalak, adının başına eklediği Molla sıfatını nasıl elde ettiği bilinmiyor. Ancak Türkiye'de Mala Ali Kürdistani ismini kullanıyor, vatandaşın dini duygularını sömüren sahtekar, sopa atarak iyileştirdiğini iddia ediyor.

12 Mayıs 2022 Perşembe 20:30
Dayak atarak şifa dağıtan sahtekar yeniden ortaya çıktı

Dayak atarak şifa dağıtan sahtekar yeniden ortaya çıktı

Halkın dini duygularını istismar eden ithal dolandırıcılar arasında elinde sopasıyla kendine yer bulan Mala Ali Kürdistani lakabını kullanan Molla Ali Kalak adlı sahtekar yeniden ortaya çıktı. Bürosu kapatılan şahıs, lüks aracında dayak ata ata dolandırıyor.

Türk halkının dini duygularını istismar eden yabancı sahtekarların uyguladığı akıllara zarar yöntemlere rağmen, tuzağa düşen vatandaşlar "Dayak ve şiddete maruz kalarak" şifa bulacağına inanıyor. 
Kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne süren 'Mala Ali Kürdistani' lakaplı Iraklı Molla Ali Kalak, yaklaşık bir yıl sonra yeniden İstanbul'a geldi. Beylikdüzü'nde bir otomobil içerisinde görüntülenen Kalak, bu kez hastasının kafasına ve sırtına vurarak 'cin' çıkarttığını iddia etti.

Bu kez otomobilde dayaklı tedavi

Yaklaşık bir yıl sonra bu kez Beylikdüzü'nde bir eve yerleşen Mala Ali Kürdistani, yakalanmamak için ofiste değil, evlerde ve otomobilin içerisinde sözde tedavi yöntemini uyguluyor. Mala Ali Kürdistani'ninn kaldığı evi ve otomobil içinde yaptığı tedavi görüntülendi. Mala Ali Kürdistani sözde tedavisi sırasında karşısındaki kişiden önce kollarını uzatmasını istiyor. Sonra dua okuyarak, kafasına ve sırtına vuran Kalak, bu şekilde cin çıkardığını iddia ediyor. Mala Ali Kürdistani'nin sosyal medyasını da aktif kullandığı, konuşmalarını ve fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyor.

Geçen yıl İstanbul'da ofis açmıştı

Mala Ali Kürdistani, 12 Şubat 2020'de Suudi Arabistan'da tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gelen Mala Ali Kürdistani, Başakşehir'de bir ofiste çok sayıda hastaya şiddet uygulayarak, sözde tedavi ettiğini ileri sürmüştü. Mala Ali Kürdistani'nin bazı hastaları ve yakınlarının savcılığa yaptığı suç duyuruları üzerine polis ve sağlık ekipleri ofise baskın yapmıştı.

Mala Ali Kürdistani ofiste bulunamamış ama tedavide kullandığı belirlenen sopa, tahta parçaları, sedye ile fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitaba el konulmuştu. Ruhsatsız ve yetkisiz olduğu, tıbbi literatüre uymadığı tespit edilen ofis mühürlenmişti. Gözaltına alınan çalışanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Mala Ali Kürdistani hakkında ise arama kararı çıkartılmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Dayaklı şifaSahtekarDolandırıcı
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