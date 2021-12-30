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DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen kişi Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı

30 Aralık 2021 Perşembe 16:34
DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı


DEAŞ'in askeri kanat sorumlusu yakalandı


Terör örgütü DEAŞ'in türkiye yapılanmasına yönelik operasyonlar son haftalarda ağırlık kazandı. Terör örgütünün sözde Türkiye askeri kanat sorumlularından Mehmet Fatih Alıcı, Gaziantep'te yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın yaptığı istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının da çatışma bölgelerindeyken örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları belirlenen 30 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
DEAŞAskeri
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