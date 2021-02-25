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DEAŞ'lı terörist askeri birliği gözetlerken yakalandı

Suriye ve Irak kökenli terör örgütleri Türkiye'ye saldırmak için fırsat kollarken, son günlerde örgüte yönelik operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı. Son olay ise İstanbul'dan.

25 Şubat 2021 Perşembe 13:12
DEAŞ'lı terörist askeri birliği gözetlerken yakalandı

DEAŞ'lı terörist askeri birliği gözetlerken yakalandı


Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin adeta maymuncuğu haline gelen terör örgütü DEAŞ'in Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlıkları en üst düzeye çıktı. Amerika'nın Suriye ve Irak'ı işgaline adeta ortam hazırlayan DEAŞ'ın Ankara, Bursa, Konya, Kayseri ve İstanbul'da çok sayıda saldırı eylemi boşa çıkarılırken, İstanbul'da Yenibosna'daki İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken fark edilen bir kişi yakalandı. Yakalanan kişinin DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi. Yakalanan kişinin ifadesinde "Köpekten kaçıyordum" dediği ortaya çıktı.


İstanbul Yenibosna'da 20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında İnzibat Tabur Komutanlığı'nı bir kişinin ağaca çıkarak gözetlediği ihbarı üzerine harekete geçildi. İhbar üzerine komutanlığı gözetleyen kişi yakalandı.

DEAŞ'LI TERÖRİST OLDUĞU, KEŞİF YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı olan Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KÖPEKTEN KAÇARKEN AĞACA ÇIKTIM"

Yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat’ta 02:00 sıralarında TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanan DEAŞ üyesinin polisteki savunması ortaya çıktı. 

Aile üyeleri arasındaki bazı kişilerin, geçmişte DEAŞ’a yönelik yürütülen polisiye soruşturmalardan kaydı olduğu öğrenilen Y.’nın, örgüt ile bağlantısını inkar ettiği öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüdeki çanta ve valizde ise kıyafetlerinin olduğunu söyleyen zanlı ağaca çıkma nedenini de "Köpekten kaçıyordum” diye açıkladı.

GÖZETLEME ANLARI KAMERADA

Bu arada teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor. 

Anahtar Kelimeler:
DEAŞDEAŞLI
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