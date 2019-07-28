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DEAŞ'li terörist haraç alırken 7. kez yakalanınca tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'in sözde Adana emiri olduğunu ileri süren kişi 7. kez suç üstü yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ'li teröristin vatandaşları haraç almak için hakkında çıkan haberleri göstererek korkuttuğu ortaya çıktı.

DEAŞ'li terörist haraç alırken 7. kez yakalanınca tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'in sözde Adana emiri olduğunu ileri süren kişi 7. kez suç üstü yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. DEAŞ'li teröristin vatandaşları haraç almak için hakkında çıkan haberleri göstererek korkuttuğu ortaya çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:28
DEAŞ'li terörist haraç alırken 7. kez yakalanınca tutuklandı

DEAŞ'li terörist haraç alırken 7. kez yakalanınca tutuklandı



Adana polisinni uzun süredir peşinde olduğu DEAŞ’ın sözde emiri internetteki haberlerini gösterip haraç toplamış. Kendini DEAŞ Adana emiri ilan ederek fırıncılardan günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülen zanlının DEAŞ'ın emiri olduğuna inanmayanlara internetten hakkında çıkan haberleri gösterdiği ileri sürüldü. Ebu Hamza kod adlı Mahmud Ö.'nün kendisine haraç vermeyenlerin yolunu keserek ekmek satışına engel olduğu iddia ediliyor. Kendisini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtıp haraç toplayan Mahmut Ö.'nün daha önce de Adana'da yapılan 6 DEAŞ operasyonunda yakalanarak gözaltına alındığı her seferinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi.

FIRINCILARDAN HARAÇ TOPLAMIŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtan 'Ebu Hamza' kod isimli Mahmut Ö.'nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyerek darp ettirdiği belirlendi. 

Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis, yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı. 

17 KİŞİ YAKALANDI

Örgütün sözde Adana emiri Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda haraçtan elde ettikleri 9 bin 500 lira para, av tüfeği ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulandı.

7.KEZ SUÇÜSTÜ YAKALANINCA TUTUKLANDI

Kendisini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtıp haraç toplayan Mahmut Ö.'nün daha önce de Adana'da yapılan 6 DEAŞ operasyonunda yakalandığı, geçen yıl Temmuz ayında yapılan operasyonda yine DEAŞ'ın Adana emiri olarak suçlanıp gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ancak mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Mahmut Ö.'nün haraç toplarken Adana emiri olduğuna inanmayanlara internette hakkında çıkan haberleri gösterip "Bakın gazeteciler bile benim DEAŞ'ın Adana emiri olduğumu biliyor, ona göre davranın" diyerek korkutup haraç aldığı öne sürüldü. (İHA)

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