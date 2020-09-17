Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

DEAŞ'lı teröristin korkunç planları ortaya çıkarıldı

DEAŞ'in sözde Türkiye emiri ile Adana ve İstanbul yapılanmasına yönelik operasyonlarda, örgütün kanlı eylemleri de deşifre oldu.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:14
DEAŞ'lı teröristin korkunç planları ortaya çıkarıldı

DEAŞ'lı teröristin korkunç planları ortaya çıkarıldı


Terör örgütü DEAŞ'in Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in çok sayıda il merkezinde katliam saldırılarının planlarını yaptığı belirlendi. Örgütün İstanbul'da Ayasofya Camii ile LBGT'lilere saldırmak için son hazırlıkları yaptığı iddia ediliyor.


Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ'in adana yapılanması içerisinde örgütün sözde emiri de yakalandı. Örgütün bazı illerde kanton bölgeler oluşturmak için hazırlandığı belirlendi.
Adana'da yakalandıktan sonra İstanbul'da tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yeni bir hain planı daha ortaya çıktı. Irak ve Suriye'den aldığı talimatla Türkiye'de uyuyan hücrelerle yeni bir yapılanmaya girdiği belirlenen Özden'in, esir olan DEAŞ'lıların serbest bırakılması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırmayı planladığı öne sürüldü. Ayrıca Özden/in bütün DEAŞ'lı teröristlere bulundukları yerlerde kantonlar ilan edip vatandaşlara baskı yapılması talimatı verdiği, bir ilde dinsiz olarak gördükleri bir şahsın kulağını kestikleri de tespit edildi


Adana'da yakalandıktan sonra İstanbul'da tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in Irak ve Suriye'den aldığı talimatla Türkiye’de uyuyan hücrelerle yeni bir yapılanmaya girdiği, esir olan DEAŞ’lıların serbest bırakılması için hakim, savcı ve turist kafilesi kaçırmayı planladığı öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve siyasi önemli kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden (47) 20 Ağustos’ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adana polisi tarafından gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Terör örgütünün sözde emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda doküman ele geçirildi. Dokümanlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği tespit edilirken, krokiler, veriler ile haritalar da bulundu. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü.

ÖZDEN'İN OĞLU İLE BİRLİKTE 5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi. Bu zanlılar da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


HAİN PLANLAR, ŞİFRELİ MESAJLARIN ÇÖZÜLMESİYLE DEŞİFRE OLDU

Terör örgütü DEAŞ'ın planladığı eylemlerin arka planındaki amaç ise şifreli mesajların çözümlenmesiyle deşifre edildi. DEAŞ'ın uyuyan hücrelerden oluşturmayı planladığı 12-15 kişilik eylem gruplarının kırsal alanlara gömdüğü silah ve mühimmatlarla hakim ve savcıları kaçırarak Irak ve Suriye'de esir tutulan DEAŞ'lı teröristleri kurtarmak istediği öne sürüldü.

Teröristlerin hakim ve savcıları hedef seçmesinin nedeninin ise, "Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı kurtarırlar" dedikleri öne sürüldü. Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye gelen turist kafilesini de kaçırmayı planlayarak bunu da DEAŞ'lı teröristlerin kurtarılması için planladıkları öne sürüldü.

DİNSİZ GÖRDÜKLERİ BİR ŞAHSIN KULAĞINI KESMİŞLER

Ayrıca Özden’in bütün DEAŞ'lı teröristlere bulundukları yerlerde kantonlar ilan edip vatandaşlara baskı yapılması talimatı verdiği, bu nedenle kendilerine göre dinsiz gördükleri şahıslara baskı yapmaya başladıkları da öğrenildi. Bir ilde dinsiz olarak gördükleri bir şahsın kulağını kestikleri de tespit edildi. İstanbul'da keşif yaparken görüntülenen ve LGBT’lilere saldıracağı ortaya çıkan zanlının da talimatı yakalanmadan bir süre önce İstanbul’a giden Mahmut Özden’den aldığı, LGBT’lileri de dinsiz gördükleri için saldırı planladıkları öğrenildi.

Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı
Gar katliamını planlayan terörist bakın nerede ortaya çıktı
Covid-19 Pandemi Dönemi Hizmet Özel Ödülü, Sağlık Bakanlığı’nın
Covid-19 Pandemi Dönemi Hizmet Özel Ödülü, Sağlık Bakanlığı’nın
Covid-19 Pandemi Dönemi Hizmet Özel Ödülü, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
Covid-19 Pandemi Dönemi Hizmet Özel Ödülü, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
DEAŞ hücreleri hareketlendi, MİT ve polis teyakkuzda 
DEAŞ hücreleri hareketlendi, MİT ve polis teyakkuzda 
Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek
Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
Polis ve MİT DEAŞ'li katillerin peşinde 
PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti
PKK'nın DEAŞ'li katillere 'Katliam' jesti
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eda Müdüroğlu'nu katleden sürücü için jet iddianame
Eda Müdüroğlu'nu katleden sürücü için jet iddianame
PKK'nın kurucusuydu | Örgüt, o katilin ölümünü gizlemiş
PKK'nın kurucusuydu | Örgüt, o katilin ölümünü gizlemiş
Aynur Can kaçırıldı mı? Annenin yardım çığlığı
Aynur Can kaçırıldı mı? Annenin yardım çığlığı
Define kuyusu sonları oldu | 5 kişiden 2'si can verdi 
Define kuyusu sonları oldu | 5 kişiden 2'si can verdi 
PKK'nın sapkın imamı cezaevine gönderildi
PKK'nın sapkın imamı cezaevine gönderildi
Otel odasında aşk tuzağı kuran çete çökertildi
Otel odasında aşk tuzağı kuran çete çökertildi
Üç şeritli boş yolda takla atan araç görenleri hayrete düşürdü
Üç şeritli boş yolda takla atan araç görenleri hayrete düşürdü
Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı
Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı
Seydişehir'de cinayet, kahvede tartışma 2 can aldı
Seydişehir'de cinayet, kahvede tartışma 2 can aldı
Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar
Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim