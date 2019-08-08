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Defolu mallarla internnette büyük vurgun

Kurdukları sitelerle internet üzerinden  defolu mallar ile dolandırıcılık yapan çeteyi polis çökertti

Defolu mallarla internnette büyük vurgun

Kurdukları sitelerle internet üzerinden  defolu mallar ile dolandırıcılık yapan çeteyi polis çökertti

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:53
Defolu mallarla internnette büyük vurgun

Defolu mallarla internnette büyük vurgun


Alışveriş siteleri kurarak vatandaşları defolu ürünlerle dolandıran çetenin büyük vurgunu gözler önüne serildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların internet üzerinden kurdukları 7 ayrı sahte alışveriş sitesiyle vatandaşı 500 bin lira dolandırdığını tespit etti.


İstanbul'da kurdukları 7 ayrı sahte alışveriş sitesiyle 500 bin liralık vurgun yapan 7 kişilik çete çökertildi. İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlara defolu çorap gönderen çete lideri Adem A. ile alışveriş sitelerinin yazılımını yapan İbrahim D. tutuklandı.

ÇETE LİDERİ 115 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Yapılan operasyonda liderliğini Adem A.'nın yaptığı 7 kişilik sanal dolandırıcılık çetesi çökertildi. Adem A.'nın 115 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

VATANDAŞLARA DEFOLU ÇORAP GÖNDERMİŞLER

Sanal dolandırıcılık çetesi üyelerinin, internet üzerinden indirimli ürün siparişi veren vatandaşlardan kapıda ödeme tercihini yapanlara kargo ile defolu çoraplar gönderdiği tespit edildi.

ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan çete lideri Adem A. ile sahte alışveriş sitelerinin yazılımını yapan İbrahim D. tutuklandı.

SANAL ALIŞVERİŞTE DOLANDIRILMAYIN

Sanal alışveriş sırasında vatandaşların dolandırılmaması için yapmaları gereken konular şöyle:

Mutlaka kurumsal niteliği olan güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılması, 3D güvenliği olan internet sitelerinden alışveriş yapılması, kapıda ödemeli gönderilen paketlerin şeffaf kutular içerisinde olanların tercih edilmesi gerektiği, normal fiyatların çok altında olan ürünlerin satın alınması sırasında çok dikkatli olunması gerektiği, kaynağı belirsiz alışveriş sitelerinden uzak durulması, faturası ve sevk irsaliyesi olmayan ürünlerin alınmaması gerektiği, içerisinde farklı bir ürün çıkan paketler ile ilgili kargo şirketi aracılığı ile tutanak tutularak yasal süreç içerisinde satıcıdan iadesini istemeleri, satıcı ile temas kurulamazsa ivedi olarak tüketici hakem heyetlerine ve gümrük ticaret bakanlığı il müdürlüklerine şikayette bulunmaları gerekiyor.

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