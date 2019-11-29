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Değnekçi dehşeti, 7 ay sonra yeniden bıçakladı

Büyükşehirlerin baş belası haline gelen değnekçi manyaklar kan dökmeye devam ediyor. 7 ay önce bir vatandaşı bıçaklayarak ölümün eşiğine getiren Mehmet Ali Sadıkoğlu adlı şahıs yeniden saldırdı, yeniden bıçakladı.

Değnekçi dehşeti, 7 ay sonra yeniden bıçakladı

Büyükşehirlerin baş belası haline gelen değnekçi manyaklar kan dökmeye devam ediyor. 7 ay önce bir vatandaşı bıçaklayarak ölümün eşiğine getiren Mehmet Ali Sadıkoğlu adlı şahıs yeniden saldırdı, yeniden bıçakladı.

29 Kasım 2019 Cuma 23:22
Değnekçi dehşeti, 7 ay sonra yeniden bıçakladı

Değnekçi dehşeti, 7 ay sonra yeniden bıçakladı


İstanbul'un değnekçi magandalarla başı dertte. İSPARK'ın mesai bitiminde kaderine terk ettiği bölgelerde terör havası estiren değnekçiler, vale adı altında adeta çete haline gelen yapılanmalar eli bıçaklı magandalar haline geldi. Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan "değnekçi" Mehmet Ali Sadıkoğlu, dehşetten 7 ay sonra yeniden ortaya çıktı. İki hafta önce bu kez de Mehmet Ali Taşdemir’i bıçakladı. Gözaltına alınan değnekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan "değnekçi" Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, iki hafta önce yine birini bıçakladığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Habertürk'te bugün yer alan habere göre, Beykoz Kavacık’ta değnekçilik yapan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun vukuatları son bulmuyor. Beykoz'da 2 Mayıs 2018 tarihinde Mehmet Ali Sadıkoğlu, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü bir döviz bürosunda defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. O dönem tutuklanarak cezaevine gönderilen Sadıkoğlu ilk celsede tahliye edilmişti. Tahliye kararına tepki gösterilmesi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tahliyesine itiraz etmiş ancak talep reddedildi.

Değnekçi Mehmet Ali Sadıkoğlu, yeniden ortaya çıktı. 13 Kasım günü, Çubuklu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bu kez yüksek sesle müzik dinliyor diye Mehmet Ali Taşdemir'e saldırdı. Taşdemir aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay sonrası harekete geçen polis, Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu "Kasten adam yaralamak" suçundan tutuklandı.

SABIKA KAYDI KABARIK

Emniyette yapılan sorgulamada, Sadıkoğlu'nun suç kaydı kabarık çıktı. Sadıkoğlu'nun 7 kez kasten yaralama suçunun yer aldığı kayıtları şöyle: 1 adet uyuşturucu madde kullanmak, 1 adet cinsel saldırı, 1 adet mala zarar verme, 1 adet tehdit ve 1 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet.


İSTİNAF CEZAYA 1 AY EKLEMİŞTİ

Önceki dosyadan yargılanan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını 5 yıl 7 ay 15 güne çıkarmıştı.

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