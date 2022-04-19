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Demet Arslan Cinayeti | Kocası tarafından öldürüldü

Akıllara durgunluk veren cinayet İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta işlendi. Demet Arslan adında iki çocuk annesi genç kadın eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

19 Nisan 2022 Salı 11:12
Demet Arslan Cinayeti | Kocası tarafından öldürüldü

Demet Arslan Cinayeti | Kocası tarafından öldürüldü

Kadın cinayetlerine İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir yenisi daha eklendi. Demet Arslan, eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü.

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 2 çocuk annesi Demet Arslan, sokak ortasında eşi Sergen Arslan tarafından silahla vurularak katledildi. Aynı silahla kendini vuran Sergen Arslan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Sergen Arslan (26) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a (23) sokak ortasında silahla ateş etti.

2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu. Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.

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