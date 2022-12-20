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Demiryolu kablolarını çalan hırsız, kurum çalışanı çıktı

Kocaeli'de tren istasyonundaki peronların kablolarını çalan şüphelinin kurumda çalışan personel olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, İfadesinde eşinin fizik tedavi masrafları için birine borçlandığını ve bu sebeple kabloları çaldığını söyledi.

20 Aralık 2022 Salı 11:27
Demiryolu kablolarını çalan hırsız, kurum çalışanı çıktı

Demiryolu kablolarını çalan hırsız, kurum çalışanı çıktı


Kocaeli'de 28 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Derince Tren İstasyonu'nda meydana gelen olayda, peronlar üzerinde bulunan kablolar çalınmış, yapılan incelemelerde hırsızlık olayının 44 yaşındaki M.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.


Gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

"KABLOLARI BULUNDUKLARI YERDEN ALARAK ARACA YÜKLEDİM"

TCDD İzmit Sinyalizasyon Şefliğinde çalıştığı ortaya çıkan M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, kadrolu çalışan olarak görev yaptığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde olay gününü anlatan M.A., "Çalıştığım kurum hizmetlerinde kiralık olarak kullanılan aracı olay günü ben kullanıyordum. Derince tren istasyonunun bulunduğu alanda teknik binamız bulunmaktadır. Bu binayı özellikle geceleri sürekli kontrol ederiz. Belirtilen tarihte de aynı şekilde kontrol etmek amacıyla tren istasyonuna gittiğimde peronlar üzerinde bulunan kabloları gördüm.

Bahse konu istasyonda şirket ismini bilmediğim bir taşeron firmanın yenileme çalışması yaptığını biliyordum ancak bu kabloların kime ait olduğunu bilmiyordum. Kabloları bulundukları yerden alarak araca yükledim. Oradan İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan demiryolları binasındaki depomuza götürdüm ve depoya bıraktım. 29 Kasım'da borçlu olduğum Y. isimli şahsa, borcuma karşılık verdim" dedi. 


"BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Y. isimli şahıs ile haziran ayında internet üzerinden tanıştığını ifade eden M.A., "Haziran ayında paraya ihtiyacım olduğu için internet üzerinden gelen reklamlarla tıklayarak tanışmıştım. Eşimin fizik tedavi masrafları olduğu için paraya ihtiyacım vardı. Param olmadığı ve bankalardan para çekemediğim için Y. isimli şahıstan haziran ayının sonlarında 500 dolar para almıştım.


Karşılığında senet imzaladım. Bu şahıs beni özel numaralardan aradığı için numarasını ve adresini bilmiyorum. Bu parayı ödeyemediğim için bu şahıs beni tehdit ediyordu. 'Ödemezsen başka türlü hesaplaşırız' diyordu. Yine parayı almak için yanıma gelerek beni tehdit etmesi üzerine elimde bu kabloların olduğunu söyleyerek bunları verebileceğimi söyledim. 29 Kasım'da saat 16.00 sıralarında kalan borcuma karşılık kendisine verdim" diye konuştu. 

"ÇOK PİŞMANIM"

Pişman olduğunu söyleyen M.A., "Borcum olduğu için böyle bir olay meydana geldi. Karşı tarafın maddi zararının 37 bin TL olduğu bana söylendi. Şuan bu miktarı ödeyecek durumum yoktur. Ancak süre verildiği takdirde 15 gün içerisinde çevremden toplayarak geri ödeyebilirim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı. 

M.A., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Anahtar Kelimeler:
Demiryolu
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