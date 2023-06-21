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Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var

Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 08:26
Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var

Deniz'li Çardak'ta feci kaza, 2 can kaybı, 20 yaralı var

Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı TIR, karşı şeride geçerek Güven firmasına ait Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6’sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza yerine ulaşan olay yeri inceleme ekibinin ardından yol ulaşıma açıldı, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
KazaDenizliÇardak
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