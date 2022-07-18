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Deniz Poyraz davası sırasında adliyeye silahla girmeye kalktı

18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:29
Deniz Poyraz davası sırasında adliyeye silahla girmeye kalktı

Deniz Poyraz duruşması sırasında bir kişi tüfekle adliyeye girmek istedi

HDP binasında Deniz Poyraz’ın katledilmesine ilişkin dava görüldüğü sırada elinde pompalı tüfek olan bir kişi adliye binasına girmek istedi.

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021'de silahlı saldırı gerçekleştiren ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 4'üncü duruşması İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dava öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli,  polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre, bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi.

M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi. 

Dokuzsekiz’de yer alan habere göre ise; şahsın, polis tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından, polisle adliye önünde bekleyen kitle arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında polis, bir kişiye yumruk attı. Adliye önündeki kaldırımdan, otomatik silahla yolun ortasına gelerek silaha mermi süren saldırganın, "Solcular nerede, solcuları gösterin. Ben polise sıkmam. Getirin onları öldüreceğim" dediği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
HDPIzmirDeniz PoyrazAdliye
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