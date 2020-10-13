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Denize düşen kadın rezalet çıkardı

Alkollü halde sahilde yürüyüşe çıkan genç kadın denize düşünce ölüm tehlikesi atlattı. Kurtarıldıktan sonra ise hakaretler savurdu

13 Ekim 2020 Salı 07:25
Denize düşen kadın rezalet çıkardı


Denize düşen kadın rezalet çıkardı


İzmir'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K. (28),dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., durumun bildirilmesi ile deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan Ş.K., kendini görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen göre; boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Deniz polisinin botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.


 

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