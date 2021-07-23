Denize girmek yasaklandı, magandalar cankurtaranlara saldırdı

Çoğunlukla yüzme bilmeyenlerin denize girdiği ve Türkiye'nin en çok ölümlere neden olan plajı olarak ün yapan Şile sahilinde akıllara durgunluk veren saldırı. Can güvenliği nedeniyle iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de yüzmek isteyenlere sahilde görevli cankurtaranlar uyarıda bulundu. Uyarıya aldırmayan şahıslardan 5 bir araya gelerek cankurtaranlara saldırdı. İşte o haberin detayları;

AKINTI YÜKSEK UYARISINA BIÇAKLA CEVAP VERDİLER

Şile'de serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin, dalgalara kapılıp gözden kaybolmasının ardından Kaymakamlığın kararıyla yoğun dalga ve akıntı nedeniyle can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyen kişilere, can güvenlikleri için yasağı ileterek suya girmemelerini istedi.

Uyarıya rağmen denize girmek isteyen bir grup ise cankurtaranlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede gruptakiler, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.