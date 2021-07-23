Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Denize girmek yasaklandı, magandalar cankurtaranlara saldırdı

Her yıl onlarca kişinin boğularak can verdiği Şile sahilinde denize girmek dün yasaklandı. Yasaklama kararına uymayan 5 kişi önce cankurtaranlara hakaret yağdırdı sonra da bıçakla iki görevliyi yaraladı.

23 Temmuz 2021 Cuma 15:48
Denize girmek yasaklandı, magandalar cankurtaranlara saldırdı

Denize girmek yasaklandı, magandalar cankurtaranlara saldırdı

Çoğunlukla yüzme bilmeyenlerin denize girdiği ve Türkiye'nin en çok ölümlere neden olan plajı olarak ün yapan Şile sahilinde akıllara durgunluk veren saldırı. Can güvenliği nedeniyle iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de yüzmek isteyenlere sahilde görevli cankurtaranlar uyarıda bulundu. Uyarıya aldırmayan şahıslardan 5 bir araya gelerek cankurtaranlara saldırdı. İşte o haberin detayları;

AKINTI YÜKSEK UYARISINA BIÇAKLA CEVAP VERDİLER

Şile'de serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin, dalgalara kapılıp gözden kaybolmasının ardından Kaymakamlığın kararıyla yoğun dalga ve akıntı nedeniyle can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyen kişilere, can güvenlikleri için yasağı ileterek suya girmemelerini istedi. 

Uyarıya rağmen denize girmek isteyen bir grup ise cankurtaranlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbede gruptakiler, 2 cankurtaranı bıçakla hafif yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 cankurtaran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Anahtar Kelimeler:
şilerDeniz YasakMagandaCankurtaranSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onur Eker'in ölümü | Üniversiteli gencin ölüm nedenini Adli Tıp açıklayacak
Onur Eker'in ölümü | Üniversiteli gencin ölüm nedenini Adli Tıp açıklayacak
Athena Kabartması defineci magandaların saldırısına uğradı
Athena Kabartması defineci magandaların saldırısına uğradı
Onur Eker'in ölümü | Cinayet mi? Kaza mı?
Onur Eker'in ölümü | Cinayet mi? Kaza mı?
Afgan uyruklu istismarcı genç kıza saldırısını anlattı
Afgan uyruklu istismarcı genç kıza saldırısını anlattı
Kol kıran pazarlık | Tam 45 dakika sürdü
Kol kıran pazarlık | Tam 45 dakika sürdü
Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde tecavüz şoku
Bodrum'da ünlülerin kaldığı otelde tecavüz şoku
Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi
Sahte kadın hakim, gerçek savcı ile evlendi
Baltalı satırlı saldırı karşısında ne yapacağını şaşırdı
Baltalı satırlı saldırı karşısında ne yapacağını şaşırdı
Alkollü sürücü kadın trafiği kilitledi
Alkollü sürücü kadın trafiği kilitledi
Aysel Öğretme cinayeti| Sevenleri bayrama yasla girecek
Aysel Öğretme cinayeti| Sevenleri bayrama yasla girecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim