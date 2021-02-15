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Deposuz araba sattılar | Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

Otomobil almak için Ankara'ya gelen Murat Tiranli adlı vatandaş, bir ekspertiz ya da ustaya göstermeden satın aldığı vatandaşın deposu olmadığını geri dönüş yolunda farketti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:41
Deposuz araba sattılar | Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

Deposuz araba sattılar | Dolandırıcılığın böylesi görülmedi

İkinci el araç piyasasında eski model bir otomobili Ankara'dan alarak yola çıkan vatandaş, ilk benzin istasyonuna girdiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Show TV ana haber bülteninde akıllara durgunluk veren olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul'dan Ankara'ya gidip otomobil satın alan adam benzin istasyonunda beyninden vurulmuşa döndü. Araca benzin almak için istasyona giren yeni sahibi gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. 

Hayatının şokunu benzin istasyonunda yaşadı. "Aldığım aracın benzin deposunun olup olmadığı hiçbir şekilde aklımın ucundan geçmezdi" diye konuşan Murat Tiranli, yaşadıklarını Show Haber'den Aziz Akova'ya anlattı.

ARAÇ ESKİ OLDUĞU İÇİN EKSPERTİZE GEREK DUYMADI

Murat Tiranli bir internet sitesinde arabayı görünce 450 kilometre yol yaparak Ankara'ya gitti. 93 model lacivert arabayı görünce sağına, soluna baktı. Eski model olduğu için de ekspertize gerek duymadı. 13 bin lira verdi ve aracın satışını noterden yaptı.

POMPADAN GELEN BENZİN TAMAMEN YERE AKINCA...

Tiranli Ankara'dan İstanbul'a yola çıktı. Yolda benzin almak için istasyona girince gördüğüne inanamadı. Pompadan gelen benzin yere akıyordu. Çünkü aracın benzin deposu yoktu.

"50 YAŞINDAYIM, BİR 50 YAŞINA DAHA GİRMİŞ OLDUM"

Tiranli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yol boyunca arkadaki araç sürekli bana işaret yaparak depoyu gösteriyordu. Bir anlam verememiştim. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. 50 yaşındayım bir 50 yaşına daha girmedim. İnanın hayatım bu kadar gülünç, dramatik ve fıkralara yansıyacak cinsten bir olayla ilk defa karşılaştım"

"ARAÇ ALIRKEN MUTLAKA BENZİN DEPOSUNA BAKIN"

Neyse ki araçta LPG sistemi vardı. İstanbul'a gelebildi. Tiranli, bütün olan bitenlerin sonunda "Araç alırken mutlaka yakıt deposu üzerinde mi değil mi, bakmalarını istiyorum" diye konuştu.

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Deposuz ArabaDeposuz Otomobil
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