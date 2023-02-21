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Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler

Türkiye üç büyük deprem felaketinin acısıyla boğuşurken mutlu bir azınlığın KKTC'nin lüks otellerinde kumar oynamaya gitmesi tepkilere neden oldu. 

21 Şubat 2023 Salı 18:50
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler

Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler


Denizli Acıpayam ilcesinden içinde AKP ilçe teşkilatı yönetecileri ile belediye personelinin de bulunduğu bir grubun KKTC'de kumar turuna gittiği iddiası ortalığı karıştırdı

Akıllara durgunluk veren iddiayı CHP Milletvekili Gürsel Tekin Sosyal Medya hesabından duyurdu. 

Denizli Gazeteleri'nin geniş yer ayırdığı haber, geziye katılan muhtarlar ile belediye personelinin oluşturduğu whatsapp grubuna atılan bir ses kaydı atmasıyla ortaya çıktı. Türkiye deprem felaketinin acısı ile kavrulurken, Denizli Acıpayam ilçesi AKP yönetiminden bazı isimler, AKP'li bazı meclis üyeleri, çok sayıda muhtarın katıldığı kumar turunun görüntüleri, deprem gerekçesiyle gitmeyenler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Skandal Belediye Meclisi'ne taşınınca kamuoyundan sert tepkiler yükseldi.

Denizli24Haber.com sitesinde yer alan habere göre 24 kişilik heyetin kültür gezisi 15 Şubat tarihinde gerçekleşti. Geziye katılanlar Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı, meclis başkanlığı ve belediyeler birliği ziyareti gerçekleştirdi. Heyette bulunanlardan bir kısmı kaldıkları otelin kumarhanesinde görüntülendi.

Acıpayam'ın Bağımsız Belediye Meclis üyesi Ertan Başkan konuyu dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına taşıyarak; “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanını göreve davet ediyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” ifadelerini kullandı. Meclis başkanvekili Ali Değirmenci ise; “Gezinin muhteviyatını bilmiyorum ancak zamanlama anlamında tasvip etmemiz mümkün değil” diye konuştu. 

‘BAŞKAN GRUBA SES KAYDI ATTI' 

Geziyi organize etmekle suçlanan Acıpayam'ın AKP'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın muhtarların yer aldığı iletişim grubuna iki ses kaydı attığı ileri sürüldü. İddialara göre Şevkan ses kaydında; “Kıbrıs gezisine başka anlamlar yüklemek isteyenler var. Bunlar eğlenceye gitmiyor. Önceden alınmış randevuları var. Kendi ekonomik imkânlarıyla gittiler. Gitmeyen arkadaşlarımız, böyle bir zamanda gitmeyiz deyip kahramanlık yapmaya gerek yok. Böyle bir şey arkadaşlarımızın aracılığı ile servis edildiyse yazıklar olsun. O yerlere gitmiş olabilirsiniz. İçecekler bedava diyerek bir şeyler içmiş olabilirsiniz. Temelde yanlış mı, yanlış… Ben geziye karışmadım. Gidenler bizim iznimizle gitmedi. Belediyeye ait bir toplu iğneyi evimde bulsunlar kendimi Cumhuriyet Meydanı'nda yakarım. 

Muhtarlar grubundaki ses kaydı kime nasıl gitti onu merak ediyorum. Kumar oynayıp kazandıysanız onu da depremzedelere bağışlayın” ifadelerini kullandı. 

‘BEN OLSAM GİTMEYELİM DERDİM' 

Bu arada Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Şevkan olaya ilişkin; “Aylar öncesinden planlanmış bir gezi. Orayı merak etmişler ve bir gezi düzenlemişler. Kıbrıs'ta bazı makamlardan randevu talep edilmiş onlar da bu tarihte uygun olduklarını belirtmişler. Biz iptal edelim dedik. Katılımcılar paralarını yatırmışlar, geri alamayacaklarını söylediler. Çok kişinin parası yanacak dediler. Bu insanlar ekonomik durumları çok iyi olan insanlar değil. Gezinin benimle bir ilgisi yok. Arkadaşlarımız zaten depremzedelerimiz için olağanüstü çalışmış çabalamışlardı. Ben olsam gitmeyelim derdim. Giden belediye personeli de yıllık izinlerinden kullandı. Gezi masrafını herkes kendi üstlendi” diye konuştu.


 

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Anahtar Kelimeler:
DepremDenizliAcıpayam
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