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Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı

Hatay’da kendisini doktor olarak gösteren bir kişi deprem bölgesinde bulunan gönüllü yardımseverleri ilaç parası adı altında dolandırdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 18:21
Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı

Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşanan ‘yağma’ ve ‘dolandırıcılık’ olaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Hatay’da kendisini doktor olarak tanıtan N.E. isimli şahsın, ilaç parası adı altında depremzedeleri ve gönüllü yardımseverleri dolandırdığı ortaya çıktı. 


İstanbul’da yaşayan 26 yaşındaki yazılım mühendisi M.F.Y., depremzedelere yardım etmek amacıyla Hatay’a gitti. Burada kendisini doktor olarak tanıtan N.E. (29) ilaç parası adı altında M.F.Y'den 3 bin TL ve 1 adet cep telefonu aldı. Dolandırıldığını anlayan M.F.Y., Maltepe İlçesi Cumhuriyet Polis Merkezi’ne başvurarak şüpheli şahıs hakkında şikayetçi oldu. 

40 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI 

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, elektrikçilik yapan şüpheli N.E. hakkında 34’ü nitelikli dolandırıcılık suçu olmak üzere toplamda 40 suçtan kaydının olduğunu, ‘kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma’ suçundan ise aranmasının bulunduğunu tespit etti.

Hatay’da 3 mağdur şahsın daha olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde mağdur şahıslara ait 8 bin 650 TL para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. 

TUTUKLANDI 

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte doktor N.E.’nin cep telefonundan depremzedeleri muayene ettiği fotoğraflar çıktı.

Öte yandan Antakya’da dahil olduğu arama-kurtarma ekibinin lideri Samet Çınar kendini 'sahte doktor' diyerek tanıştıran dolandırıcıyla arasında yaşanan anları anlattı.

"STETESKOP TALEP ETTİ"

Sahte doktor olduğu ortaya çıkan kişiyle tanıştıklarını ifade eden Çınar, "Dinlendiğimiz bir anda kendisini bize ‘Beyin Cerrahı Ertuğrul’ olarak tanıtan kişi ekibimizin yanına geldi. Grup lideri ben olduğum için görüşmek istediğinde, görüşme sağladık. Beyin cerrahı olduğunu ve gönüllü bir şekilde, Kahramanmaraş’ta da çalıştığını, bize destek olmak istediğini söyledi. Sorun olmayacağını düşünüp kabul ettik. Hatta geldiği gün, stetoskopunun çalındığını söyleyerek bizden stetoskop talep etti. AFAD’la koordineli çalıştığımız için, AFAD ekiplerinden rica ettik, bize onun için stetoskop verdiler, bir gün içinde bu arkadaşa getirdik. Daha sonra biz ekip olarak bölgeden ayrıldık ama kendi teşkilatımızdan birkaç sağlıkçı arkadaşımız, bir de bu kişi orada kaldı. Bunlar, 5 gün boyunca sahada görev yaptılar. Bu kişi de insanlara dikiş atmış, pansuman yapmış, ilaç vermiş, hastalarla ilgilenmiş"dedi.

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Deprem
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