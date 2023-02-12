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Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Tuğrul Selmanoğlu, binlerce insan enkaz altında çıkarılmayı beklerken bölgeden hükümeti eleştirenlere hakaretler yağdırdı.

12 Şubat 2023 Pazar 19:52
Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu

Deprem bölgesinde şov yaparken hakaretler savurdu



'Trollügün bile raconu olur' dün sosyal medyada yayınlanan Tuğrul Selmanoğlu adlı şahsın video görüntüsünü izledikten sonra pes dedi.

AKP'nin sosyal medya trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, sosyal medya hesabından provakatif paylaşımda bulunarak, deprem bölgeleri için yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara "organizasyonluk" eleştirisi yapanları hedef aldı.


Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem, 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Can kayıpları artarken arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bu süreçte, AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de gündem oldu. Ancak eleştiri yapan yurttaşlar, iktidara yakın isimlerin hedefinde. AKP'nin sosyal medya trollerinden Tuğrul Selmanoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyonluk eleştirileri yapanları hedef aldı. 


Selmanoğlu, sosyal medya hesabından provakatif paylaşımda bulundu. Bir video yayımlayan Selmanoğlu, "Hayırlı akşamlar arkadaşlar... Elbistan'da çok büyük su sıkıntısı var, çadır yok. Devlet yok yani burada. Bilmiyorum yani siyaset yapmak istemiyorum ama devlet yok. Yiyecek, su yok. Bakın kimse yok, devlet diye bir şey yok. Kimse gelmemiş. Biraz hain tasmalı köpek taklidi yapayım dedim. Tasmalı it taklidi yapayım dedim. Haysiyetsiz, namuzsuz taklidi yapayım dedim. Yapamadım herhalde" diyerek hakaretlerde bulundu.

Diriliş Postası'nda yazarlık yapan Selmanoğlu, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü için verilen Tarkan konserini de hedef almıştı. Muhalefet partilerini ve Tarkan’ı hedef alan Selmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başlarında lider profili olmadığı için, ümitlerini geççek geççek diye kıvıran bir köçeğe bağlamış siyasi rakiplerimiz var... Bunlara karşı siyaset yapmak zorunda olmak da bizim imtihanımız..."

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