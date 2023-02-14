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Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi

Türkiye'yi sarsan, milyonlarca vatandaşı evsiz bırakan Kahramanmaraş depremleri sonrası yağma, cinsel taciz, ve hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 7 kişiyi polis linçten zor kurtardı.

14 Şubat 2023 Salı 10:14
Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi

Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi



Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken, yağma, hırsızlık ve cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma, cinsel taziz ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sağlık kontrolüne getirildiği hastanede linç edilmek istendi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6'sı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem enkazlarında ve terk edilen iş yerlerini yağlamadığı, depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerin yağmacı olduğunu fark edenler linç girişiminde bulundu. Buradakiler polislerin arasında binaya getirilen şüphelilere tekme yumruk saldırdı. "Sizin yaptığınız hainlik, insanların durumundan faydalanmaktır" diye tepki gösterenler güçlükle engellendi.

Şüpheliler güvenlik çemberine alınarak sağlık kontrolünden geçirilip, İskenderun Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer 1 kişi ise serbest bırakıldı. 

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TacizDeprem BölgesiDepremYağmaHırsızlık
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