Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş
Türkiye deprem bölgesi için kenetlenirken, bazı istismarcılar halkın yardım duygularını fırsata çevirmiş. C.G. adlı şahsın 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardım malzemeleri evinden çıktı
İstanbul Bağcılar’da C.G. isimli kişi çevredekilerden ‘Hatay’daki depremzedelere götüreceğim’ bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü.
C.G.’nin Hatay’a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.