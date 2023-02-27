Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş



Türkiye deprem bölgesi için kenetlenirken, bazı istismarcılar halkın yardım duygularını fırsata çevirmiş. C.G. adlı şahsın 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardım malzemeleri evinden çıktı

İstanbul'da "deprem bölgesine götüreceğim" diyerek topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen 52 yaşındaki C.G., ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çadırla birlikte çok sayıda bebek bezi ve bakliyat bulundu.

İstanbul Bağcılar’da C.G. isimli kişi çevredekilerden ‘Hatay’daki depremzedelere götüreceğim’ bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü.



C.G.’nin Hatay’a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.