Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş

Vatandaşın deprem bölgesi için gönderdiği yardımları evinde istifleyen bir şahıs polisin yaptığı operasyonla yakalandı. 

27 Şubat 2023 Pazartesi 18:03
Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş

Deprem bölgesine götüreceğim diyerek istiflemiş


Türkiye deprem bölgesi için kenetlenirken, bazı istismarcılar halkın yardım duygularını fırsata çevirmiş. C.G. adlı şahsın 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardım malzemeleri evinden çıktı

İstanbul'da "deprem bölgesine götüreceğim" diyerek topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen 52 yaşındaki C.G., ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çadırla birlikte çok sayıda bebek bezi ve bakliyat bulundu.

İstanbul Bağcılar’da C.G. isimli kişi çevredekilerden ‘Hatay’daki depremzedelere götüreceğim’ bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü.


C.G.’nin Hatay’a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor
Palandöken | Depremden zarar gören esnaf tespit ediliyor
Türk halkı çadır diye inim inim inlerken, Suriyeli teröristlere göndermişler
Türk halkı çadır diye inim inim inlerken, Suriyeli teröristlere göndermişler
Malatya'da korkutan deprem | 5.6 ile sallandık
Malatya'da korkutan deprem | 5.6 ile sallandık
Kızılay'ın çadır ticaretine tepkiler dinmiyor
Kızılay'ın çadır ticaretine tepkiler dinmiyor
Maçlarda istifa sesleri yükseldi, polis devreye girdi
Maçlarda istifa sesleri yükseldi, polis devreye girdi
Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor
Deprem bölgesine ne zaman konut yapmalı | Bilim insanları uyarıyor
Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem YardımlarıDeprem Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem enkazına giren şahsı vatandaşlar yakaladı
Deprem enkazına giren şahsı vatandaşlar yakaladı
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler
Deprem acısını unuttular Kıbrıs'a Kumar oynamaya gittiler
Deprem'de onlarca can alan Isias Oteli'ni kim koruyor?
Deprem'de onlarca can alan Isias Oteli'ni kim koruyor?
Şanlıurfa'da patlama 2 ölü çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da patlama 2 ölü çok sayıda yaralı var
Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı
Deprem bölgesinde sahte doktor yakalandı
İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu
İrem Karaca, depremden sağ kurtuldu, kayboldu
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı
Dilay Ceviz depremzedelere yardım götürdü, kazada can verdi
Dilay Ceviz depremzedelere yardım götürdü, kazada can verdi
Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi
Deprem bölgesinde yağmacılara linç girişimi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim