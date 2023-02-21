Deprem'de onlarca can alan Isias Oteli'ni kim koruyor?

Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinde sadece bizim değil, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yasta. Çocuk yaşta evlatlarını deprem enkazında kaybeden aile yakınları, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'ndan 'Gizlilik Kararı' var gerekçesiyle gösterilmemesi tartışmalara neden oldu.

Adıyaman Savcısı K.K., Adıyaman’da yıkılan Grand Isias Otel'i dosyasında gizlilik olduğunu belirtmesine rağmen Adıyaman Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada dosyada gizlilik kararı olmadığı iddia edildi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından enkaza dönen Adıyaman’daki Grand Isias Otel’de 30’u rehber, 35’i KKTC’li öğrenci, öğretmen ve veli yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticilerimahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet, 17 Şubat’ta Isias Otel’e ilişkin Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunu gündeme getirmişti. Raporda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

SAVCI ‘DOSYADA GİZLİLİK VAR’ DEMİŞTİ

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, enkaz alanındaki incelemelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne giderek Isias Otel’in soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı K.K. ile görüşmüştü. Savcı, soruşturma başlatıldığını, bilirkişilerin gerekli tüm inceleme ve tespitleri yaptığını, altışar adet beton ve donatı numunesi alındığını belirtmişti. Raporda dosyaya gizlilik kararı getirildiği de kaydedilmişti. Ayrıca raporda, “yapının göçmesinin nedeninin depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve/veya imalatı” ifadelerine yer verilmişti.

BAŞSAVCILIKTAN GİZLİLİK AÇIKLAMASI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca deprem soruşturması kapsamında yürütülen Grand İsias Otel dosyası da dâhil herhangi bir dosyada gizlilik kararı bulunmadığı hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.