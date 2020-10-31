Deprem provakatörleri gözaltında | 2 kişi tutuklandı



İzmir Depremi sonrası, Türkiye yaraları sarmaya çalışırken, dini duyguları istismar eden, ideolojik sapkınlığa varan paylaşımlarla halkı provake eden sosyal medya paylaşımları polisi harekete geçirdi.

Depremi 'zinaya' bağlayan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarından İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen Muhammed Burhan Karakurt isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Karakurt, tutuklandı.



Türkiye'yi derinden sarsan İzmir Depremi sonrası provakatif sosyal medya paylaşımları yapan 37 kişi polis ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından başlatılan süreçle ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce bilgi verdi. İnce açıklamasında şu ana kadar 49 paylaşımın tespit edildiğini, 37 şahıs hakkında işlemlerin sürdüğünü, 10 gözaltı yapıldığını, 2 kişininse tutuklandığını söyledi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.