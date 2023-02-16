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Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

16 Şubat 2023 Perşembe 20:37
Depremde yaptığı binalar yıkılan müteahhit kaçarken yakalandı

Binaları yıkılan müteahhit yelkenli ile kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası müteahhitlere yönelik yargılamalar sürüyor. Depremler sonrası yürütülen soruşturmalarda yıkılan binaların müteahhitleri ve proje sorumluları gözaltına alınıyor, tutuklu sayısı da artıyor. 


Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu.

Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
DepremMüteahhit
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