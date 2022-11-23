Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı

Türkiye'nin batı illeri ile İç Anadolu Bölgesi'nde yoğun olarak hissedilen Düzce depremi sonrası hırsızlar ortaya çıktı. 

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:25
Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı

Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı


Deprem sonrası evini terk eden vatandaşların yokluğunu fırsat bilen hırsızların çok sayıda soygun olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremin ardından fırsatçılar da ortaya çıktı. Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığı ifade edildi.

Hırsızlar, Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası harekete geçti. NTV haber kanalındı canlı yayınına katılan İHA muhabiri Enes Bektaş; Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığını açıkladı.

Enes Bektaş, "Düzce'deki deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı! Bu yaşananların ardından bazı evlere hırsızların girdiği ifade edildi. Emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geliyor" dedi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
DepremDüzceDüzce Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savcıdan meslektaşına taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Savcıdan meslektaşına taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti
Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var
Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı, 3 ölü var
Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı, 3 ölü var
Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı
Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı
15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj, pahalıya patladı
15 yaşındaki kız çocuğuna şantaj, pahalıya patladı
Taksim Saldırısı | 2 terörist daha tutuklandı
Taksim Saldırısı | 2 terörist daha tutuklandı
Motosikletli magandalar | Genç kızlara saldırdılar kaçtılar
Motosikletli magandalar | Genç kızlara saldırdılar kaçtılar
Taksim bombacısından yeni itiraflar geldi
Taksim bombacısından yeni itiraflar geldi
Ters şeride girdi, yol vermeyenleri tehdit etti
Ters şeride girdi, yol vermeyenleri tehdit etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim