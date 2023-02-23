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Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi

Depremlerin vurduğu illerde, yıkılma riski yüksek binalara giriş yasaklanırken, ev sahipleri ile anlaşan hurdacılar metal eşyaları indirmek için ölümüne risk alıyor.

23 Şubat 2023 Perşembe 11:30
Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi

Depremin vurduğu binalarda hurdacı mücadelesi



43 binden fazla insanımızın canına mal olan iki büyük depremin ardından, sarsıntıların ağır hasar verdiği binalarda hurdacılar ekmek parası derdine düştü. Adana'da yıkılacağı için girilmesi yasak olan binada, hurdacılar ev sahibinden satın aldıkları malzemeleri canlarını hiçe sayarak çıkardı. Depremden etkilendiklerini ve çalışamadıklarını belirten hurdacı Çetin Kaya, "Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana'da da etkili olan depremde şehir merkezindeki 11 bina yıkıldı. 418 yurttaşın  yaşamını yitirdiği Adana’da, 148 binaya da "ağır hasarlı" raporu tutuldu.


Acil yıkılacak olan bu binalardan ev sahipleri eşyalarını canlarını hiçe sayarak alıp, binanın diğer malzemelerini de hurdacılara sattı. Hurdacılar ise yıkılacak binalara girerek dairelerin plastik pencere çerçevelerini, çelik kapılarını ve demir şebekelerini söküp almaya başladı.

"EKMEK PARASI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Her an yıkılacak binalara canlarını hiçe sayarak giren hurdacı Çetin Kaya (28), depremde 10 gün boyunca çalışmadıklarını ancak eve ekmek götürmek zorunda olduklarını söyleyerek,"Burası ağır hasarlı ancak çalışma yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizler de aynı acıyı yaşadık ve çalışamadık. Ama bir şekilde çalışıp ekmek paramızı kazanmak zorundayız" dedi.

"ÇOCUKLARI NASIL GEÇİNDİREBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Ev geçindirmek için canlarını tehlikeye attıklarını belirten Kaya, "Biz binada çalışırken, aşağıdaki arkadaşlarımız herhangi bir sarsılma olduğunda uyarıda bulunuyorlar. Apartman sakinlerinin rızalarıyla para karşılığında anlaşıp alıyoruz. Buradan pencere, demirler ve çelik kapıları alıyoruz. Deprem kaçınılmaz bir şey, Allah’ın emri, olacağı varsa olur. Buradan bir araç geçse ve titretse yine yıkılabilir. Biz bu işi yaparken canımızı tehlikeye atıyoruz ancak evdeki çocukları nasıl geçindirebiliriz diye düşünüyoruz. Burada çalışırken yıkılırsa diyecek bir şey yok. Takdiriilahi yani, sözün bittiği yer" ifadelerini kullandı.


 

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