Depremzedelere gönderilen yardım malzemesini satarken yakalandı



İzmir depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaket sırasında şu ana kadar 69 vatandaşımızın hayatını kaybederken Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gönderilen ve depremzedelere ulaştırılması gereken yardımlar istismarcıların gelir kapısı mı oldu?



SATARKEN YAKALANDI

Ancak bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı ortaya çıktı.

Defalarca hırsızlık yapan şahıs, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.

Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.