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Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı

Türkiye deprem afetinin yaralarını sarmak, enkaz aldında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın imdadına koşmak için çaba harcarken sosyal medyada duruma ahlaksızca yorumlar yapan bir kadın tutuklandı.

08 Şubat 2023 Çarşamba 21:08
Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı

Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı


Binlerce insan can verdi, on binlerce yaralımız hayatta kalma savaşı veriyor, enkaz altında yaşam umuduyla hayata tutunan yurttaşlarımıza ulaşmak için çırpınırken densiz bir kadının sözleri büyük tepki topladı. Ceren Ö. adlı şahıs yapılan araştırmanın ardından yakalanarak savcılık karşısına çakırıldı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizdeki ahlaki çöküntüyü gözler önüne seren paylaşımlar da acının üstüne tuz biber oluyor. Bunlardan biri de deprem sevinci yaşayıp video çeken ve depremzedelerle alay eden bir kadın oldu. İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki depremzedelerle dalga geçen kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen kişi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen kadın Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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