Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı



Binlerce insan can verdi, on binlerce yaralımız hayatta kalma savaşı veriyor, enkaz altında yaşam umuduyla hayata tutunan yurttaşlarımıza ulaşmak için çırpınırken densiz bir kadının sözleri büyük tepki topladı. Ceren Ö. adlı şahıs yapılan araştırmanın ardından yakalanarak savcılık karşısına çakırıldı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizdeki ahlaki çöküntüyü gözler önüne seren paylaşımlar da acının üstüne tuz biber oluyor. Bunlardan biri de deprem sevinci yaşayıp video çeken ve depremzedelerle alay eden bir kadın oldu. İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş'taki depremzedelerle dalga geçen kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Çektiği videoylande yaşanan yıkımlarla dalga geçen kişi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen kadın Emniyet'teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.