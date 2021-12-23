Derya Gül cinayeti | Eski sevgilisini öldürdü, canına kıydı



Fethiye'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki kişi can verdi. Eski kız arkadaşı bir iddiaya göre eski sevgilisi Derya Gül'ün evine gelen Sahebe Semih Sayın burada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Derya Gül'ü silahı ile vuran zanlı, arabasıyla olay yerinden uzaklaştıktan sonra aynı silahla kafasına ateş etti. İşte o haberin detayları;

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETMİŞ

tartıştığı kız arkadaşı Derya Gül'ü tabancayla vurarak öldüren Semih Sayın, aynı silahla başına ateş etti. İddiaya göre Semih Sayın, henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Derya Gül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 500 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semih Sayın (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Gül'ü vuran Sayın, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.