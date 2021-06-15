Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Didim Belediye Başkanı'na saldırı | 4 kişinin saldırısına uğradı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve avukatı, bir kafede akşam yemeğinin ardından 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Başkan Atabay ve avukatı saldırıda yaralandı. Saldırganlardan biri gözaltına alındı.

15 Haziran 2021 Salı 08:38
Didim Belediye Başkanı'na saldırı | 4 kişinin saldırısına uğradı

Didim Belediye Başkanı'na saldırı | 4 kişinin saldırısına uğradı

Edinilen ilk bilgilere göre, Didim'de bir kafede şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Başkan Atabay ve avukatının Didim’deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi.

İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.

"TÜM KADROLARLA BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Olayın duyulmasının ardından Didim’e gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır Didim belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Çankır “Talihsiz bir haber aldık ve buraya intikal ettik. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay’a, mefhum bir saldırı bilgisi aldık. Sağlık durumu genel olarak iyi; Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe emniyet müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki saatlerde faillerin yakalanması da tarafımıza iletilecek. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar hiçbir illegal işlere pabuç bırakmadık. Bundan sonrada bırakmayacağız.”dedi.

Anahtar Kelimeler:
DidimBelediyeBaşkanı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın Söke'de defineci dehşeti | 2 ölü var
Aydın Söke'de defineci dehşeti | 2 ölü var
Şebnem Köker'in ölümü | Sevgilisi tutuksuz yargılanacak
Şebnem Köker'in ölümü | Sevgilisi tutuksuz yargılanacak
Motosiklette tehlikeli hareketi polis affetmedi, fenomene ceza
Motosiklette tehlikeli hareketi polis affetmedi, fenomene ceza
Defineciler köylüleri deprem ve zehirlenme yalanıyla kandırdı
Defineciler köylüleri deprem ve zehirlenme yalanıyla kandırdı
Bombaları ben patlattım notu ortalığı karıştırdı
Bombaları ben patlattım notu ortalığı karıştırdı
Kalpazanlar, hurda paradan yeni banknot üretmiş
Kalpazanlar, hurda paradan yeni banknot üretmiş
Sokak kedilerini besleyen kadına büyük şok
Sokak kedilerini besleyen kadına büyük şok
Şebnem Köker'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Şebnem Köker'in ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Özlem Güneş cinayeti | Vaiz eşini öldüren imam adalete hesap veriyor
Özlem Güneş cinayeti | Vaiz eşini öldüren imam adalete hesap veriyor
Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü
Karavan'da dehşet | 3 kişi vurularak öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim