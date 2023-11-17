Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dilan Polat - Engin Polat'ın itirafçı muhasebecisine jet nakil

Suç Örgütü kurmak ve bu örgüt aracılığıyla kara para aklama suçlarından önce gözaltına alınan sonra da tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklu mali müşaviri itirafçı olunca başka cezaevine nakledildi

17 Kasım 2023 Cuma 20:23
Dilan Polat - Engin Polat'ın itirafçı muhasebecisine jet nakil






Dilan Polat - Engin Polat'ın itirafçı muhasebecisine jet nakil

Türkiye'yi sarsan kara para aklama suçlamasıyla yürütülen operasyonlar sonucu gözaltına alınan ardından da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklu mali müşaviri Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak için yaptığı başvurunun ardından konulduğu cezaevinden alınarak Marmara Cezaevi’nden Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.


Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimlerden biri de Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan Ahmet Gün olmuştu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Gün bugün, Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu’nun da dün nakledildiği Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Polat çiftinin hem muhasebe işlerine bakıp avukatlığını yapan ve 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade vermişti. Gün, ifadesinde sahte fatura işlemlerinin detaylarını anlatmıştı.

Son Güncelleme: 17.11.2023 21:09
Anahtar Kelimeler:
Dilan PolatEngin PolatKara Para Aklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza | 5 kişi hayatını kaybetti
Atatürk'e hakaret eden densiz tutuklandı
Atatürk'e hakaret eden densiz tutuklandı
İsrail'e öfkelenenler Türk şirketlerine saldırıyor
İsrail'e öfkelenenler Türk şirketlerine saldırıyor
Ayşegül Aydın cinayeti | Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis
Ayşegül Aydın cinayeti | Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis
Çaldıkları doktor imzasıyla milyonluk sentetik hap vurgunu
Çaldıkları doktor imzasıyla milyonluk sentetik hap vurgunu
Tarikatçı dernak başkanına cinsel saldırıdan 27 yıl hapis
Tarikatçı dernak başkanına cinsel saldırıdan 27 yıl hapis
KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi | Öğrenciler hastanelik oldu
KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi | Öğrenciler hastanelik oldu
Gazeteci Tolga Şardan serbest bırakıldı
Gazeteci Tolga Şardan serbest bırakıldı
Sigara içmek için, uçakta bomba muhabbeti yapmışlar
Sigara içmek için, uçakta bomba muhabbeti yapmışlar
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | İfadeleri 4 saat sürdü
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı | İfadeleri 4 saat sürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim