Dilan Polat'ın internet sitesi 'Bakıma' alındı



Aylardır sosyal medya ve TV kanallarının gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti hakkında açılan soruşturma devam ederken, ünlü çiftin internet sitesi bakıma alındı.

Klinik kısmı kapatıldı. Ürün satışı durduruldu. Vatanını devletini seviyorlardı ya, para devlete gitmesin diye ticareti durdurdular. Onlarca İnsan Paket iadesi istiyor ancak kimseye ücret iadesi yapılmıyor, git nereye şikayet edersen et deniyor. Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan… pic.twitter.com/5waVCgkTpu — Feyza Altun (@feyzaltun) October 21, 2023



Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çifti için ortaya atılan kara para aklama iddiaları gündemdeki yerini korurken, MASAK raporuna göre sahte belgeleri düzenlediği öne sürülen Rise And Shine isimli kozmetik şirketi ticaretini durdurdu.

Duyuruda, gerekçe olarak internet sitesindeki bakım çalışmaları gösterildi.

Konu hakkında paylaşım yapan Avukat Feyza Altun, “Klinik kısmı kapatıldı. Ürün satışı durduruldu. Vatanını devletini seviyorlardı ya, para devlete gitmesin diye ticareti durdurdular. Onlarca insan paket iadesi istiyor ancak kimseye ücret iadesi yapılmıyor, git nereye şikayet edersen et deniyor. Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan Polatlandınız” ifadelerini kullandı.