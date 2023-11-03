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Dilan Polat ve Engin Polat | Gece kondudan lüks hayata

Gözaltında sorguları devam eden Dilan Polat ve Engin Polat'ın 5 yıl önce oturdukları gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu.

03 Kasım 2023 Cuma 10:24
Dilan Polat ve Engin Polat | Gece kondudan lüks hayata






Dilan Polat ve Engin Polat | Gece kondudan lüks hayata

Çok değil 5 yıl öncesine kadar gece kondu mahallesine gelin gelen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın gösterişli hayatları MASAK'ın soruşturmasına konu olurken, eski komşuları Kanal D muhabirine bildiklerini anlattı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla, örgütlü bir şekilde kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın sorgusuna başlandı. Son olarak, Dilan Polat ve Engin Polat'ın 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Komşuları 'Polat'ları anlattı.

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla ünlenen Dilan ve Engin Polat çifti, bir süredir gündeme gelen kara para aklama iddialarının ardından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

KOMŞULARI TANIMAKTA ZORLANDI

Kanal D muhabiri, tüm Türkiye'nin gündeminde olan çiftin zengin olmadan önce İstanbul Yenisahra'da oturdukları gecekondu mahallesine gitti. Uzun zaman oturdukları mahalledeki komşuları Dilan-Engin Polat çiftinin yeni halini tanıyamadı.

Komşuları, "Çok değişmişler" yorumunu yaptı.


Muhabirin "Nasıl bir aileydi, nasıl bilirsiniz?" sorusunu yanıtlayan mahalleli, "İyi biliyoruz, iyi temiz aile, akrabaları var onlar da yan tarafta. Dilan Polat gelin geldi, karşıdaki binada oturdu" dedi.

"Aranız nasıldı?" sorusuna yanıt veren bir mahalleli ise, "İyiydi, bizimle bir sorunları yoktu. Kendi kendilerine geçinen bir aileydi" diye konuştu.

"DAR GELİRLİ BİR AİLEYDİ"

Bir başka mahalleli ise "Polat'lar dar gelirli bir aileydi. Taksi aldı, daha sonra kamyonet aldı. O tür bir yaşam mücadelesi veriyordu" ifadelerini kullandı. 


 

Anahtar Kelimeler:
Dilan PolatEngin Polat
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